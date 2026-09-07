近日读到顾客自带水瓶遭店家阻止，双方争执甚至报警的新闻，心中颇有感触。这小小的摩擦，折射出的不只是一纸冰冷的店规，更是人情与商业之间渐渐拉远的距离。

本地商家的经营态度各有不同：有的店家热情地为客人添水奉茶，体贴周到；有的却连空碗都要收费、对自带饮品严令禁止，锱铢必较。这让我想起1960年代，父亲去买炒粿条时，常会自己带上一颗鸡蛋交给摊主“加菜”，对方总是欣然接纳，绝不额外多收一分钱。那时物质远不如今日丰裕，可人与人之间的信任与体谅，却要醇厚得多。

如今国家繁荣、科技进步，生活愈发便利。然而，有些店家的规矩定得越来越苛刻，态度也少了谦和。生活压力固然人皆有之，但当“规定”凌驾于情理之上，把顾客当成防范的对象时，交易便只剩下冰冷的算计，失去人情味和温度。

所幸，仍有许多店家始终谦恭有礼、以诚待人，生意红火之余也深得人心。可见商业繁荣与现代效率，本不必以牺牲人情味为代价。愿我们在时代洪流中向前奔跑时，心底始终守住那份体谅与柔软：生意如此，社会亦然。守住初心，才是真正的富足。