人工智能（AI）正迅速融入教育领域，从智能辅导、自动批改到个性化学习规划，使学生获取知识的方式发生巨大变化。然而，当答案变得触手可及，教育最重要的问题反而变得更加迫切：我们究竟要培养怎样的人才？

过去，教育的重点往往是知识传授，学生通过记忆和练习掌握知识内容。但在人工智能时代，知识存储和信息检索已不再是人类的独特优势。只要输入一个指令，AI便能迅速生成答案、总结资料，甚至完成部分作业。在这种背景下，教育若仍停留在知识灌输层面，难免陷入与机器竞争的困境。因此，学校更应把重心转向培养学生的思维能力、判断能力和创造能力。

批判性思维是其中最重要的一环。人工智能提供的答案看似完整流畅，但并不意味着绝对正确。学生若习惯照单全收，容易失去独立分析和求证的能力。未来社会需要的不是能够重复答案的人，而是能够辨别真假、发现问题并提出新观点的人。教育工作者应鼓励学生对AI提供的信息进行验证、比较和质疑，而非视为最终结论。

与此同时，创造力的重要性也将进一步提升。人工智能擅长整合既有知识，却难以真正理解人类情感、文化背景和社会经验。创新往往来自跨领域联想、独特观察以及对现实问题的深刻体会。学校应创造更多探究式和项目式学习机会，让学生在解决真实问题的过程中培养创新意识，而不是单纯追求标准答案。

除了理性思维，人文素养同样不可忽视。科技发展越快，人类情感与价值判断越显珍贵。同理心、责任感、团队合作能力以及伦理意识，都是人工智能难以取代的能力。面对AI生成内容的泛滥、个人数据安全的隐患和技术伦理的冲击等挑战，年轻人更须要具备正确的价值观与社会责任感，才能成为科技的主人，而非被技术牵着走。

新加坡一直重视培养面向未来的人才。从近年来推动数码教育与AI应用可以看出，教育改革始终强调培养自主学习与创新能力。然而，科技工具的引入不应只是为了提高学习效率，更应成为激发思考的契机。教师的角色也将从知识传递者转变为学习引导者，帮助学生提出问题、组织讨论和深化思考。

人工智能时代的教育竞争，最终不是技术之间的竞争，而是人才素质的竞争。未来社会最需要的，不是最会使用人工智能的人，而是懂得驾驭人工智能、保持独立思考、拥有创造力与人文关怀的人。只有把培养思维能力放在教育核心位置，年轻一代才能在AI浪潮中找到属于自己的价值与方向。

作者是新加坡科技与设计大学学生