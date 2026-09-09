读了林玉文先生《面对平台拼低价，亚细安出路在哪里？》一文，我认同本地企业不能只靠降价跟跨境电商竞争，也赞成运用人工智能、联合采购及区域供应链提升效率。不过，对于建立“亚细安全球商业平台”的建议，我有不同看法。

平台规模越大，越能帮助中小企业吗？大型电商平台初期以低收费、免费流量和补贴吸引商家；当双方产生依赖，广告费、佣金、物流费可能随之增加。商家看似进入更大市场，却可能失去定价权、客户资料及品牌自主权。

如果平台仍以商品数量、低价和促销为竞争手段，最终可能只是复制现有模式。本地中小企业不但要面对中国商品，也要同区域内成本较低的商家竞争，依然难以摆脱价格战。

我认为，新加坡不一定需要另建一个大型平台，而应给予真正扎根本地、雇用本地员工、缴纳税款、提供售后服务，并对商品安全负责的企业更有针对性的支持。

跨境平台可以把商品送到消费者手中，但本地企业的责任远不止送货。我们必须解答疑问、提供安装、处理退换货、履行保修，并及时到场。消费者购买的不只是商品，也是一份可以找到负责人、获得支援的保障。

这些服务创造就业，培养技术人员，也维持本地商业生态，却很难反映在平台的价格排名中。一件价格较高但附有检测、保修和本地支援的产品，若与没有服务的跨境商品比较价格，并不是公平竞争。

因此，我们更需要公平、透明且可执行的市场规则。所有向本地顾客销售商品的平台和商家，都应遵守相同的产品安全、广告真实性、资料保护、退货、保修及税务要求。平台也应清楚列明卖家所在地、售后负责人和产品认证，让消费者知道低价背后是否包括应有的保障。

政府也可推动“本地服务商家”认证，让消费者识别哪些企业在新加坡设有实体业务、技术团队及售后服务。公共和企业采购也不应只看最低价格，而应考虑产品寿命、维修能力、网络安全、数据管理及长期服务。

当然，本地企业不能一面要求支持，一面销售缺乏差异化的商品。我们必须善用人工智能和数码工具降低成本，并加强专业咨询、系统整合、现场服务及长期维护，创造跨境平台难以取代的价值。

新加坡企业未必能成为最便宜的卖家，却可以成为最可靠、最专业和最愿意负责的服务者。这不是偏袒本地企业，而是肯定它们为就业、安全、服务和社会信任所承担的责任。价格可以吸引首次消费，信任才能赢得长期客户。