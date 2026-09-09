谨答复《联合早报·交流站》于9月3日刊登的李明山读者投函《Corppass事宜求助无门》：

我们感谢李先生在投函中的反馈。对于李先生及社团负责人在启动Corppass账号时遇到的困难，以及他们在寻求协助时所面对的不便，我们深表歉意。

新加坡政府科技局已联系李先生，进一步了解社团的Corppass用户在启动账号时所遇到的问题，并提供协助。我们也向李先生说明，每名Corppass用户必须使用本人的Singpass自行启动账号。为确保用户安全，Corppass管理员无法代用户完成账号启动程序。

我们感谢李先生对Corppass账户启动程序所提出的意见，包括如何让有关服务更方便易用。我们会在持续检讨和改善Corppass用户体验时，考虑这些意见。

需要Corppass账号相关协助的用户，可通过https://go.gov.sg/corppass-feedback-issue联系我们的服务台，或拨打6335 3530寻求协助。

新加坡政府科技局

Corppass产品经理

潘思玮