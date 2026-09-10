新加坡媒体9月4日报道，中国广西展开针对涉嫌传销活动的执法行动，52名新加坡公民被捕拘留。案件仍在调查中，不宜未审先判。然而，多达52名国人同时卷入境外传销活动，已敲响警钟：传销与庞氏骗局并未消失，只是在不断地更换名称与包装。

外交部兼内政部第二部长沈颖强调，在海外旅行或居住的新加坡人必须遵守当地法律。我国会提供领事协助，但不会干预外国司法程序，正如我国也期望外国政府尊重新加坡的法律。这一立场值得肯定。领事协助不等于包庇，维护公民权益也不代表要求法律特权。新加坡虽是小国，却坚持相互尊重、维护法律主权的立场，体现成熟法治国家应有的原则与气度。

新加坡早在1973年便通过《多层次传销和金字塔销售（禁止）法令》。金字塔式传销靠会员不断招募新人和缴费；庞氏骗局则把后来投资者的钱，当作“利润”支付给早期参与者。两者都没有可持续的财富来源，新资金一旦枯竭便会崩塌，最后加入者往往损失最重。近年来，比特币及其他加密货币也被用来包装骗局。加密货币和区块链技术本身不等同诈骗，但骗子利用公众对新科技的一知半解，以“挖矿”“量化交易”或“稳赚不赔”为名，掩盖资金没有真正用于投资的事实。

骗局得逞，除了包装日益专业，也抓住人性的一个“贪”字。有人不愿脚踏实地积累财富，却幻想通过一项投资、一次海外考察或招收几个下线便一夜暴富。当高回报迎合欲望，再明显的疑点也可能被忽视。社交媒体和微信群经常出现投资论坛、财富讲座及商业考察广告。活动在豪华酒店举行，配以宴会、贵宾合影、专家演讲和成功人士见证，营造实力雄厚的印象。然而，豪华场地不能证明项目真实，更不能保证本金安全。

另一个值得关注的现象是，个别注册学会或团体以学术交流、文化合作或国际联系为名，举办投资座谈会及收费不菲的海外商业考察，导致这些团体的活动逐渐偏离原有宗旨，转向项目推介、投资招募或经营个人网络。团体依法向社团注册局注册，并不代表政府审查或认可它所推广的投资项目。公众不能因为主办方是“新加坡注册社团”，或名称带有“国际”“研究院”“学会”等字眼，便误以为活动获得政府背书。

一些拥有学历和专业知识的人，本可专注于自身专业，却受到“财富自由”和高额佣金吸引，转而销售自己未必充分理解的财务规划或投资产品。有人甚至借助博士头衔、专业资格和学会职务增加说服力。学历证明一个人受过教育，却不能保证他在利益诱惑面前保持判断力。

防骗不能简单地用一个“贪”字来归咎于受害者，骗子也会利用亲情、友情与权威崇拜。除了执法、金融教育和跨境合作，有关当局可考虑提高注册社团举办非核心商业与投资活动的透明度，要求说明收费流向、利益关系，以及项目是否受到金融监管。

广西案件既是一堂防骗课，也是一堂法治课：排场不是实力，头衔不是保证，注册不等于政府背书，国籍也不是违反外国法律后的护身符。