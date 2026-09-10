不久前，应丰加北公民咨询委员会主席、企业家金益文邀请，我参加了一场新加坡社区国庆庆祝活动。作为一名外国文化工作者，我曾在中国、美国工作，如今生活和工作在新加坡。我参加过不少大型活动，但这场千人社区欢庆宴，却让我印象格外深刻。

真正让我走进这个夜晚的，是一面小小的新加坡国旗。

刚拿到时，我有些尴尬。作为外国人，拿着另一个国家的国旗欢呼，并不那么自然。但随着大家唱歌、互动，这种距离慢慢消失。到最后，我已举起国旗，和身边的人一起欢呼。

好的社区活动，或许就是这样：它没有告诉你“应该融入”，却让你不知不觉成为其中的一员。那晚，议员与社区领袖带着大家演唱英语、华语、马来语和淡米尔语歌曲。不同语言出现在同一个舞台上，不同种族的人坐在一起。每个人都可以保留自己的文化，又一起挥动同一面国旗。

当唱起《小人物的心声》时，我看着身边的人，突然很感动。认真工作、照顾家庭、善待他人，这些普通的事情，本身就有价值。一个国家，最终由无数认真生活的人组成。

议员李宏壮也在现场，与居民交流、合影、握手。我后来得知，金益文几乎每天都会到附近的小贩中心喝咖啡、用餐，与摊主们十分熟悉。社区的连接，原来就在这些日常里。

甚至一道本地风味的鸡肉，也让我记住了那个夜晚。一百多桌同时出餐，依然做得精致、美味。对普通人的关心，可以是照顾老人、孩子，也可以是认真做好一桌饭菜。

活动结束时，我在大堂看到现场的工作人员正有序地引导居民离开，并安排巴士接送。席间的一餐，散场的一程，都是细小而具体的照顾。热闹渐渐散去，这份周到却留在我的心里。

俗话说：远亲不如近邻。那晚，我对“近邻”有了新的理解。

融合，或许就是让不同的人坐在同一张桌上，听见彼此的语言，看见彼此的存在，知道我们共同生活在这里。活动结束时，我再看手中的国旗，已少了最初的拘谨。

让每一个普通人被看见，让认真生活的人感受到自己的价值。这是一个外国人在那晚看到的最动人风景。