我是裕华区居民。近日晨运后绕到裕华民众俱乐部后面，看到草坡上立着一块巨石。看到石上有模糊的红色字迹，好奇之下驻足看个仔细。原来石上刻着“裕华公园”四个正楷字，左边还有几个竖写的小字，但是字迹非常模糊。由于草坡下有一石墩，不便趋前去看，便用手机拍下再放大仔细察看。一看之下，大吃一惊，这三个字是“潘受题”，旁边还刻着他的印章。这石上刻着的竟是我国已故著名书法家潘受的字迹。

这个发现真令我又惊喜、又感叹、又担忧。

惊喜的是，裕华公园有此荣幸，得到潘大师为它题字以立碑。感叹的是，这一珍贵的石碑怎么是立在俱乐部后面、公共停车场边的草坡上？看它上面的红色字迹都已褪色模糊不清，周围又被其他花草遮掩着，有多少居民会留意到它的存在？更不知是否有人知道它上面刻着的是潘受所写的字？

更担忧的是，由于字迹模糊，若有一天当局要整顿那块草地，它是否会被当成一块普通的石头而被铲除？

裕华的确有个小公园，就在邻近的裕华民众俱乐部。是否可把“裕华公园”石碑移到公园里显眼处？再把石上的字迹修复，让它清晰重现。如能附上潘受的简介，让居民认识这位大师，更是美事一桩。公园里人来人往，相信总会引人注目。这样一来，既不负当初立这石碑为”裕华公园”定名的意义，更不枉潘大师当年为石碑题字的情缘。

希望这块刻着潘受大师墨宝的“裕华公园”石碑，在字迹尚未完全消失之前，能尽早把它妥善地修复好并安置在显眼的地方。