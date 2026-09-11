有国才有家，国家必须要有一些具备治国能力，且眼光独到的人出来领导。政治领导人不能只求私利，更应让人民过上安稳的生活，衣、食、住、行无忧，获得人民的支持与信任，才能兴国安邦。政治一旦稳定，国家便能越走越远，不断进步、繁荣与发展。

在古代，读书人十年寒窗苦读，无非是为了有朝一日能进京赴考，考中便能当官，荫庇家人，尽享荣华富贵。但他们绝大多数当官之后，敛财发达只为私利，让百姓受苦。清廉的官，相对较少，且如果他们斗不过恶势力，最终也可能被陷害遭到罢免，甚至身陷囹圄。今时今日，还是有很多人喜欢当政治领导人，诱因是他们以为一旦大权在握，便能有钱有势、一手遮天、中饱私囊。

唯独在新加坡，很多人都不喜欢当官，因为新加坡当官不能贪，否则会被严惩。因此，每逢大选临近，执政党就会想方设法，寻找具备适合条件的各行各业精英人士，多次邀请说服，喝茶甄别筛选，并在得到他们的首肯之后，才让他们出来参选。被看中的德才兼备人士，也多不愿接受，因为参政必须作出很大的个人牺牲，从此没时间陪伴家人，也必须放弃原有的高薪工作。已故建国总理李光耀的为国举才政策很独特，也很有效。有意为国效劳的人，一旦参政就得全心全力为国服务，不许涉贪，否则法办。

贪官是国家的一颗恶性毒瘤，割除不易。1960年，李光耀为了引进有能力的治国人才，同时防止涉贪，通过在国会立法，颁布并多次修订《防止贪污法令》，收紧法律条款，赋予贪污调查局极大的独立调查权，建立一套严厉且密不透风的反腐法律体系，沿用迄今，效果极佳。自建国以来，那些明知故犯，涉及贪腐的官员，不论是金钱贿赂，抑或性贿赂，都难逃法网被定罪。

担任政治职位的人士不是等闲之辈，每天都得绞尽脑汁，殚精竭虑，兢兢业业履职，确保国家不断进步发展，他们的薪金并不是白拿的。不当家不会知道持家辛苦，只会听信谣言，对在职政治人物薪金太高有异议，这是大错特错的狭隘思维。很多在职政治人物倘若不是为了国家而放弃原有的工作，他们赚的钱，比领取国家的薪俸还要多。他们工作压力大，任劳任怨，为国付出，真不简单。又要马儿好，又要马儿不吃草，要政治人物为国家作出贡献，又要他们15年不加薪，并不合理。

从经济与国家治理效能的角度看，如果高薪能维持一个高效、清廉且能制定长期战略的政府，避免因贪腐或决策失误造成的巨大国家财富损失，对国家整体而言，应被认为是一笔划算的国家治理成本。从社会公平与公众感受看，它与普通薪资阶层的巨大鸿沟是难以磨平的矛盾，须要政府通过切实的民生改善、治理成效以及政策透明度来持续维系公众的信任。然而，如果久久不给在职政治人物薪金调整，将吓跑有意从政的合适人才。因此，我对在职政治人物加薪没有异议，而是大力支持。