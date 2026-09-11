我想反映新加坡植物园那森门（Nassim Gate）B停车场的一处安全隐患，希望国家公园局能尽快派员查看并处理。

在停车场通往访客中心的有盖步道上，有一段木制扶手末端未做妥善收边处理，而是直接向外悬空凸出，形成一个自由端。末端高度恰好与幼童胸口或头部齐平，行走时很容易撞上或勾住衣物。笔者曾目睹一名学龄前儿童经过时不慎撞上，情景令人担忧。

笔者查阅后发现，建设局的建筑环境通行准则对扶手末端的处理有明确规定：末端应回接至墙面、地面或立柱，并做圆角处理，以避免对行人构成危险。目前这处裸露在外的扶手末端，可能不符合上述标准，存在磕碰、勾挂衣物，甚至跌倒受伤的风险。

为此，恳请公园局及相关部门尽快派员到现场查看扶手设计与安装，是否符合安全及无障碍标准，并视情况整改，例如将末端回接至地面或立柱并做圆角处理；在整改前，也可先设置临时警示标志，提醒行人留意，避免意外发生。

希望有关部门能重视此事，并在处理后告知结果。也希望类似的安全隐患能在园内其他角落一并排查，防患于未然，让公众能更放心地使用这些公共设施。