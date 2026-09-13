今年上半年，针对本地美容业的投诉量同比激增逾一倍，达到1124起，继续高居新加坡消费者协会的被投诉行业榜首。消费者在美容业的预付款损失暴增至190万元以上，主要原因包括Royal Secrets Wellness、万阳等多家机构突然倒闭，导致消费者已付款，却无法继续享用服务，也难以追回余额。这不是普通消费纠纷，而是一个越来越明显的制度漏洞。许多消费者并非只是对服务不满，而是付了钱，却得不到承诺的服务；要求退款，又面对拖延、拒绝、推诿，甚至商家突然停业，卷款跑路。

更值得警惕的是，这类预付模式并不只存在于美容业。现在，一些餐馆也开始推出储值卡、会员配套、预付优惠券。顾客一次性充值几百元、上千元，商家承诺未来消费有折扣、有赠品、有会员价。表面看，这是优惠；本质上却是商家提前向顾客收钱。一旦餐馆突然结业、转让、易主，或资金链断裂，消费者手里的储值余额就可能变成一张废纸。消费者不是投资人，却承担了商家经营失败的风险；消费者不是银行，却相当于向商家提供无息资金。

预付款本质上是一种信用交易，但这些行业并非金融机构，缺乏相应监管。银行向公众吸收存款，要受到严格监管；金融机构募集资金，也必须遵守信息披露和资本要求。可是一些普通商家通过售卖美容配套、餐饮储值、健身年卡、培训课程，向大量消费者提前收钱，却无须缴交保证金，无须开设托管账户，也无须证明自己具备足够的履约能力。一旦经营失败，消费者只能成为无担保债权人，最终往往难以追回款项。

因此，政府不能只是停留在提醒公众“小心购买配套”的层面。因为消费者与商家之间存在严重信息不对称。消费者无法知道商家是否欠租、欠薪、负债累累，也无法判断公司是否已濒临倒闭。政府不一定要全面禁止预付配套，但必须加强监管。

第一，应考虑建立强制托管机制。消费者购买美容配套、餐饮储值卡、健身会员或培训课程后，款项不应进入商家账户，而应存入受监管的第三方托管账户。商家完成一次服务，才能提取相应金额。这样既不影响正常消费，也能避免商家把消费者未使用的钱全部拿去用掉或转移。

第二，应限制预付款金额和有效期限。商家不应随意售卖跨度几年、金额过高的配套。超过一定金额或期限的预付销售，应要求商家提供保证金或履约担保。

第三，应完善退款权和冷静期制度。许多消费者购买配套，并非经过充分考虑，而是在销售人员不断催促、强调“今天最后优惠”的情况下付款。因此，高额预付款应设明确冷静期，让消费者有权在一定期限内取消交易，并获得合理退款。

第四，应提高恶意收款后宣布倒闭的违法成本。如果商家明知经营困难，却仍密集销售配套、收取储值款，甚至在倒闭前继续诱导消费者充值，就不应只被视为普通商业失败。有关部门应调查是否涉及误导销售、欺诈或恶意转移资产，并追究负责人法律责任。

消费者付款，是为了获得服务，不是为了给商家融资。商家需要资金，应通过贷款、注资或正常经营收入解决，而不是靠向顾客大量售卖未来服务维持运转。预付配套可以存在，但不能没有监管；商家可以促销，但不能把消费者的钱当成自己的周转资金。凡是提前收取消费者的钱，就应有托管、有上限、有退款机制，也有责任追究机制。