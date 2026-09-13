在本地经营超过20年的知名连锁健身与瑜伽品牌True Fitness和True Yoga突然宣布清盘，震惊全岛。新加坡消费者协会的最新数据显示，短短一天内，消协就接获数百宗投诉，涉及的未使用会员费损失已超过60万元。许多受害者购买了长达几年的配套，一夕之间蒙受损失。

这绝对不是孤立事件。回顾过去几年，从早期的California Fitness，到近期的UFC Gym、Ritual Gym，营业了近30年的老牌美容美体中心Royal Secrets Wellness等，本地的健身、美容行业频繁上演“突然关门、消费者追讨无门”的戏码。这些商家的运作手段高度相似：明明公司财务已出现危机，甚至明知即将清盘，却还在通过大幅度折扣疯狂推销长期配套或终身会员。大笔现金进账后，商家就宣布结业，消费者维权无门。

现有的消费者保护机制在应对此类清盘事件时，往往显得无能为力。因此，我强烈建议政府及相关监管部门从源头介入，通过立法或强制性行业准则，禁止此类高风险服务行业采用“一次性全额预付”模式，全面推行“按月付款”制。

改预付为按月分期支付，有两个核心好处：第一，能够切实保护消费者的财产。即便商家经营不善倒闭，顾客损失的也只是当月的费用，不至于动辄损失几千甚至上万元。第二，能促使商家回归服务本质。商家无法再依靠庞大的预付资金池去搞盲目扩张或资本游戏，必须依靠持续、实在的服务质量来留住顾客，这有利于整个行业的健康发展。

True Fitness的倒闭再次为我们敲响警钟。期盼有关部门能果断采取行动，改写行业规则，不要再让无辜消费者为商家的破产承担损失。