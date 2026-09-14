黄循财总理日前在国庆群众大会上宣布一系列新的家庭支持措施，包括增加育儿假、推出儿童支持配套、进一步降低学前教育费用，以及加强住房和照护支持。这些措施从经济、时间和照护等方面减轻养育压力，也希望让有意生养的年轻人更有信心组织家庭、成为父母。

影响年轻人生育决定的因素十分复杂。生活费、住房、事业发展和照护安排都是现实考量。不过，在有关生育的讨论中，也常能听到对下一代教育的担忧：如果孩子学习能力普通怎么办？如果无法进入理想的学校怎么办？如果父母没有能力提供足够的教育资源，是否会亏欠孩子？

这些想法未必直接决定一个人是否生育，却反映出另一层压力：选择成为父母，似乎也意味着有责任把孩子培养得足够优秀。当孩子的学校、成绩和未来发展，被视为父母教育是否成功的证明，养育很容易变成一场不能输的竞赛。

然而，新加坡教育制度正在逐步减少单一标准和过度比较。从小六会考采用积分等级制，到全面科目编班制，再到即将实施的新加坡—剑桥中学教育证书，改革正在为不同能力、兴趣和学习需要的学生提供更多发展路径。

教育制度正在改变，但不能让孩子输的焦虑为什么仍然存在？其中一个原因，可能正是制度改革与评价观念之间仍有距离。

课程已越来越重视儿童差异，但在现实中，我们仍容易关注谁学得快、谁成绩好、谁进入更理想的学校；一些家长也习惯通过成绩和学校，判断孩子是否优秀。当社会仍然偏爱少数几种成功，父母自然很难完全摆脱“必须把孩子培养好”的压力。

因此，须要改变的不只是教育制度，还有我们评价孩子的方式。教师在与家长沟通时，除了孩子达到哪些学习目标，也可以更多说明他的兴趣、优势和进步。

这并不是降低教育要求，更不是认为成绩不重要。孩子需要学习，也须要为未来作好准备。但成绩不应成为衡量儿童发展的唯一尺度。一个孩子暂时在某个方面落后，不应因此被简单定义；一个孩子没有走最受追捧的升学路径，也不意味着他没有发展的可能。

我们也须要给予“普通孩子”更多尊重。一个孩子不必处处领先，也可以成长为健康、自立、有能力承担责任的人。如果社会能够认可更多职业和人生道路，父母对孩子未来的想象也会有更大的空间。

今年的新一轮家庭支持措施，进一步降低年轻人成为父母的现实压力。家庭政策可以减轻养育的负担，而更加多元的教育和社会评价，也可以减少是否能将孩子教育好的担忧。