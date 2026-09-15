如今打开社交媒体，映入眼帘的往往是精致的面孔、匀称的身材和时尚的穿搭。久而久之，年轻人难免将镜子里的自己，与屏幕上的“完美形象”比较。一颗痘痘、略显单薄的身材，都可能成为自卑的理由。这种因过度在意外貌而产生的不安与压力，正是所谓的“容貌焦虑”。为了摆脱这种焦虑，有人走进健身房锻炼，有人学习化妆、穿搭，也有人通过护肤来提升自信。在我看来，适度打理自己并没有错，与其因外貌而自卑，不如以行动让自己变得更好。

我平时课业繁忙，没有太多时间到健身房，因此选择从护肤开始。身为男生，我起初也曾因为周围朋友的看法而犹豫。毕竟在一些人的观念里，男生花时间研究护肤，似乎有些“太过”。然而，当我认真照顾自己的皮肤后，我发现护肤带给我的不仅是外表上的改变，更是一种自我照顾和自我肯定。更有趣的是，那些曾经觉得男生护肤“太过”的朋友，后来反而会来问我平时使用什么护肤品，有什么护肤步骤。这让我意识到，在意自己的外貌并不等于虚荣；适当地打理自己，也是一种对自己的尊重。

然而，容貌焦虑是一把双刃剑。适度关注容貌，可以成为我们完善自己的动力。它促使我们运动、注意饮食、学习穿搭，也让我们更愿意花心思打理自己。在这个过程中，我们提升的不只是外貌，更是自律与自信。但过度的容貌焦虑，却会把“提升自己”变成“否定自己”。当一个人每天照镜子都只看见自己的缺点，不断拿自己与社媒上的“完美形象”比较，便容易陷入压力与不安，甚至为了追求所谓的完美而采取极端方式改变外貌。

因此，我认为我们最须要警惕的，不是容貌焦虑本身，而是不要让容貌决定自己的价值。我们可以健身、护肤、学习穿搭，努力成为更好的自己，但在改变之前，不妨先问问自己：我改变，是因为喜欢自己，还是因为害怕别人不喜欢我？

每天照镜子时，与其只盯着自己的缺点，不如也学会欣赏自己的优点，对自己说一句“我很好”。这并不是自恋，而是一种自我肯定；所谓的“美”，从来不只是精致的五官或完美的身材，更是一种接纳自己不完美的能力。镜子可以照见我们的容貌，却不该定义我们的价值。我们可以追求更好的自己，但别忘了：在变得更好之前，我们本来就值得被喜欢。