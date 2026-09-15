每当走进商场、咖啡店，甚至小贩中心，我们越来越常看见这样的场景：柜台上展示着二维码，顾客掏出手机轻轻一扫，付款便完成。现金逐渐退出日常生活，无现金支付正成为社会发展的趋势。

对于许多人而言，这象征着进步。无须携带零钱，不必担心找零出错，交易过程也更加快捷。然而，当越来越多人享受科技带来的便利时，我们是否曾想过：这样的便利，是否人人都能享有？

对于年轻人来说，扫描二维码、使用电子钱包或网上银行服务，几乎已成为生活的一部分。我们从小接触数码科技，在日常生活中不断练习，因此操作起来易如反掌。但对许多年长者而言，情况却截然不同。在他们人生的大半时间里，科技并没有如此普及和发达，过去依靠现金和人工服务就能顺利应付生活所需，自然不会觉得有迫切需要学习这些新工具。如今，他们不仅须要学习新的知识，还必须改变几十年来形成的生活习惯，这并不是一件容易的事。

有人认为长者应主动适应时代的发展。然而，当年轻人说“扫一下就好了”时，往往忽略自己早已拥有多年的数码经验。那些对我们而言只需几秒钟便能完成的操作，对一些长者来说，却可能要反复确认，甚至鼓起勇气向他人求助。

更值得关注的是，当无现金支付逐渐渗透到生活的各个层面时，受到影响的已不只是付款方式。预约服务、领取福利、购买车票、办理事务，越来越多流程都依赖数码平台。若一个人无法熟练使用这些系统，他参与社会生活的能力也可能受到限制。科技原本应当拉近人与服务之间的距离，却有可能在无形中制造新的隔阂。

一个真正进步的社会，不应只有一种选择。推动数码化固然重要，但保留现金支付、设立人工柜台或提供现场协助同样重要。因为包容并不意味着所有人都必须采用相同的方式，而是确保不同年龄、不同背景的人都能获得同样的便利与尊严。

无现金社会或许是未来的发展方向，但未来不应只属于熟悉科技的人。当我们追求效率时，也别忘了回头看看，是否还有人被留在后面。