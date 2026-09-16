今年底，新柔地铁系统预计投入服务。从兀兰北站到新山武吉查卡站，列车行程只需约五分钟。过去到新山消费，还要考虑塞车、关卡和时间；未来交通越来越便利，“过一个关去消费”可能逐渐成为一些新加坡人的日常选择。

对消费者来说，这是好事；对本地零售业者来说，却是一道不能回避的考题。

一项由新加坡工商联合总会、新加坡餐饮业协会及新加坡零售商协会进行的研究估计，在新柔地铁系统通车后，新加坡消费者每年在新山的额外消费，可能增加约10亿5000万新元，杂货、药品、餐饮及美容等领域尤其受到影响。

本地商家最直接的问题是：新山东西这么便宜，我们怎么竞争？

但我认为，这可能问错问题。新加坡的租金、工资和营运成本与新山不同，加上汇率因素，如果本地零售商把竞争焦点放在“谁更便宜”，很可能是一场打不赢的战争。价格降了，利润薄了，服务也被压缩，最后连原本的优势都可能消失。

新柔地铁系统真正带来的挑战，不只是把消费者带到新山，而是把本地零售业原有的问题放大。如果同样一件商品，顾客在网上可以买，在新山可以买，甚至可以直接送到家，他为什么还要走进新加坡的实体店？

答案不能只是“因为我的店比较靠近”。企业的未来，终究取决于经营者的格局。当视野改变，决策会改变；决策改变，团队会改变；团队改变，企业的命运也会改变。

因此，面对新柔地铁系统，零售商首先须要改变的不是价格，而是看待零售的方式。过去，我们卖的是“商品”；未来，更须要卖“价值”。

如果顾客只比较型号和价格，自然会寻找最便宜的地方。但如果商家能够提供专业建议、现场体验、快速交货、安装、培训、售后服务和可靠保证，顾客比较的就不再只是价钱，而是“买了以后是否安心”。

这正是新加坡零售业可以发挥的优势——信任、专业、效率与便利。其次，要从“一次交易”转向“长期关系”。通过会员制度、线上平台、社交媒体和售后服务，让一次购买变成长期关系。顾客回来，不一定是因为你最便宜，而是因为找你方便、可靠和省心。

与其害怕新山，不如重新理解“新柔市场”。新柔地铁系统不是单向把新加坡人送去消费，也是双向通道。新加坡企业能否把采购、服务、物流甚至市场延伸到柔佛？当我们还在想“怎样阻止顾客去新山”时，也许更应问：“怎样让新山成为我们的第二个市场？”

新柔地铁系统通车后，真正被淘汰的，未必是价格较高的商家，而可能是没有清楚说明自己为什么值得这个价格的商家。市场改变，我们无法阻止；汇率改变，我们无法控制；新柔地铁系统开通，我们也无法回避。

我们真正能够改变的，是产品、服务、效率，以及经营者看待市场的眼光。新柔地铁系统带来的不只是价格竞争，更是一场企业价值的重新洗牌。真正的突破，从来不是先改变市场，而是先改变自己。