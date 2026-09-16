读了《联合早报·交流站》9月15日刊登的黄义强投函《别让非全日制学生为难》，我深有同感，并认同文中所指出的，新加坡社科大学的新规定或许会变成“成人学习者继续求学的门槛”。

笔者于2006年从新社科大前身——新跃大学理科毕业，2024年又从新社科大文科毕业。两次进修的决定都落在同一所学府，是经过深思熟虑的选择，主要是因为大学的课程编排和上课时间是专为成年工作人士而设；更重要的是，课堂出席没有任何硬性规定，学生可以按照自己的工作与家庭情况及生活节奏自由安排。

新社科大高弹性的授课安排与强调自主学习的模式，吸引众多希望进修的成年学习者，这也是我选择新社科大最关键的考量。由于前两次良好的学习体验，促成笔者于2025年和2026年再次回到新社科大修读短期课程，同样没有课堂出席的要求，又一次印证大学目前的设计，高度契合成人学习模式的需求。

校方希望通过新规定鼓励学生多上课，提升课堂参与度，本意固然有其考量。然而，新规定落实后所可能引发的不良效应，更值得深思。

成年进修向来挑战重重，而最大的挑战莫过于必须兼顾多重义务和责任，在学生、职场人士及家庭成员等多重身份中来回切换，有时还须要处理突发状况，因而无法按时上课。这时，高弹性课制就变得至关重要，为奔波劳碌的生活腾出喘息的空间，不让学习变得力不从心。

况且，即使真的缺课，学生也会回看课堂录像，跟上学习进度，也会向教师请教，厘清疑问。正是通过这样孜孜不倦、锲而不舍的学习精神，我们才能顺利毕业。求学之路再辛苦，我们都不退缩，因为我们深知，除了有家人和教师的支持，更有大学作坚实的后盾。然而，新规定的消息传开后，这份同舟共济的情谊与信任正悄然稀释。

教育的根本在人，而以人为本向来是新社科大作为成人终身学习基地的初心与使命。如果大学取消目前行之有效且富有人性化的灵活课制，恐怕是舍本逐末，也偏离政府所提倡的终身学习教育理念。

如此一来，不但可能使许多成年学习者望门却步，也会增加在读学生的负担与焦虑，甚至可能影响大学数十年来所建立起的品牌优势与美誉。