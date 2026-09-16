据《联合早报》报道，一名85岁独居女住户在武吉巴督社区关爱组屋的浴室跌倒。她多次按下紧急呼叫按钮，却只听到自动语音，迟迟无人前来。最后，她忍痛爬到大门旁呼救，邻居听见后才召来救护车，前后约两小时。她过后接受髋部手术。

营运机构先锋保健集团称这是个别事件，正在调查事件经过。调查尚未完成，外界不宜过早判断原因或责任。不过，事件凸显一个不能忽视的问题：求救按钮的作用，不只在于设备有没有安装，更在于按钮按下后，是否真的有人及时回应。

社区关爱组屋让长者在保有独立生活的同时，获得一定程度的照护支持。住户购买的基本服务配套也包括24小时紧急响应。因此，紧急系统应是一条完整的回应链：讯号送出、人员接收、尝试通话；若住户没有回应，系统便须升级处理，通知现场人员上门查看，必要时联络民防部队。

营运机构也应定期进行端到端测试，不能只检查按钮会不会亮、警报会不会响，还要确认控制中心能否收到讯号、当班人员是否知道由谁跟进，以及多久可以抵达单位。每次警报的接收、回拨、派员和处理时间，也应留下记录，方便检讨。

当然，误触警报、人手安排、住户隐私和紧急入屋权限，都必须考虑。较稳妥的做法，是事先取得住户同意，明确什么情况下可以紧急入屋，并让住户和家属知道按钮失灵时还有哪些备用求助方式。

长者选择独居，不等于必须独自承担所有风险。求救按钮带来的安全感，不能停留在墙上的一个红色装置。真正重要的，是按下去之后，有人听见，也有人行动。