最近看到有关歌台活动遭居民投诉的讨论，让我不禁有些感慨。这些年来，随着时代变迁和年轻一代成长，我们的生活环境和社会氛围其实也在悄悄发生变化。过去的新加坡，一年到头总是充满一种独特的人情味和热闹气息。农历新年时，街头巷尾会传来舞狮队出动的鼓声；庙宇举办神诞庆典时，有传统大戏、歌台表演和锣鼓助兴；社区举行节庆活动，也总能听见歌声和欢笑声。对于许多在本地长大的人来说，这些声音早已成为生活的一部分。

小时候，我们未必会特别在意这些声音，甚至有时还会觉得有些吵闹。但长大以后再回头看，却发现这些声音其实承载着许多共同记忆。它们不仅仅是活动现场发出的声响，更是属于新加坡的一种文化符号，也是许多人对童年和社区生活的回忆。然而，新加坡公共空间里的传统文化声音，似乎变得越来越少。

这种安静并不完全是坏事。作为一个人口密集的城市国家，我们确实须要照顾居民的生活品质。组屋区住户彼此距离很近，有老人需要休息，有学生需要温习功课，也有轮班工作者需要在白天补眠。因此，合理控制噪音、尊重邻里权益，本来就是现代社会应有的文明表现。但让我担心的是，我们会不会已经从“合理管理噪音”，逐渐走向对传统活动声音的过度敏感？

这些年来，不时会看到有关居民投诉活动噪音的新闻。甚至连舞狮练习也曾受到限制。仿佛只要出现鼓声、歌声，甚至是节庆活动产生的热闹气氛，就很容易被视为一种干扰。看着这样的变化，我不禁想问：过去那种“只要遵守规定，并在晚上10时30分之前结束”的社会共识，如今是否已慢慢被遗忘？如果一项活动是在合理时间内举行，主办方也愿意控制音量，并遵守晚上10点半之前结束的规定，社会是不是应给予更多理解和包容，而不是一听到声音就急着投诉或要求介入处理？

这些年来，我们经常感叹年轻人对传统文化越来越没兴趣。但文化传承从来不能只靠课本上的几页文字，也不能只靠一句“传统文化很重要”来完成。文化之所以能够延续，是因为人们能够在生活中真实看见、听见和接触到它。

孩子看到舞狮表演、听见鼓声，才会对这项传统产生好奇；年轻人路过神诞庆典、看见大戏和歌台，才有机会了解上一代人的文化生活。如果这些活动越来越少，甚至逐渐从公共空间里消失，年轻人又如何有机会认识这些文化？没有接触，就不会有兴趣；没有空间，也谈不上真正的传承。我并不主张传统活动可以毫无节制地制造噪音。文明社会需要规则，该遵守的规定必须遵守，该控制的音量也必须控制。但与此同时，我们是否也应为传统文化保留一些存在的空间？

因为一个真正有生命力的城市，不应只有高楼大厦、购物中心、地铁网络和现代化设施，也应保留属于自己的文化声音。有舞狮的鼓声，有神诞的锣鼓声，有歌台的歌声，也有社区里人与人之间的问候和欢笑声。这些声音未必人人喜欢，但它们共同构成这个社会的人情味和烟火气。

我最担心的是，有一天我们把所有声音都管理得井然有序、安静无比，却突然发现，我们失去的不只是一些噪音，而是属于新加坡的一部分文化记忆和社区温度。安静是一种生活品质，但热闹也是一种生活气息。我们真正需要追求的，不应是完全没有声音的城市，而是在安静与热闹之间找到平衡，让生活品质与文化传承能够共存。一个现代化、国际化的新加坡，不应只是一座高效而安静的城市，也应是一座仍然听得见自己的文化声音，保留着人情味与烟火气的城市。