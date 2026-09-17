《联合早报·四面八方》9月11日刊登胡月宝的专栏文章《包容，就在家门口》。文中，她分享自己的生活受到中元节活动影响的经历，但这也让她有机会接触这个草根文化，并有所感触：我们周遭的声音并不都须要成为我们喜欢的音乐，但只要愿意，就能听懂一点，它就不会再只是噪音。由此可见，对于发生在周遭的事，我们怀着怎样的心态是关键，不同的心态会影响我们对待事物的态度。

从另一个例子来看，长期以来，学生常说华文难，读不懂试卷里的篇章，很多学生更不愿意尝试阅读课外读物。可是，临近考试时，尤其是在重大考试前，重视成绩的孩子会开始努力，多做习题，慢慢地，他们能读懂的篇章多了，能答对的题多了，拿回作业时的笑容也多了。

其实，让他们展开笑颜、燃起希望的结果，真的只是因为多做练习吗？实际上，篇章和试题的难度从未变过，改变的是他们对这个科目的心态。虽然出发点是为了成绩，但无论如何，他们的心态的确因为必须应对考试，从抗拒转为某种包容和接受。所以摆在眼前的篇章和试题不再像荆棘那样刺痛人，反而变成像玫瑰，即便仍然扎人，有些难握在手里，但只要小心处理，耐心找应对的方法，最终仍能捧起美丽的花朵，欣赏它艳丽的色彩，如同自己看着成绩进步，享受自己付出的果实一样。

所谓“态度决定高度”，世上的任何困难，如学生要考母语、家长要和孩子说华语等，都能找到出口。

说回胡女士提到的组屋区中元节活动的声音。组屋区平时也会传来社区发展理事会办活动、华族办白事和马来族办红事的声音。这些声音虽不一定是我们所喜欢，但多一点包容，就能让年长居民保持活跃，对华族街坊表示同理心，与马来族邻居分享喜悦，不是也挺好的吗？更何况施比受更有福，我们用包容的心态接受这些声音，最后，我们也会因此感到快乐和有福。