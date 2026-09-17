谨答复《联合早报·交流站》于9月8日刊登的蔡秀芳读者投函《别让境外种族叙事撕裂我们》：

我们感谢蔡女士的投函。

我们同作者一样，对企图挑拨种族关系与破坏我国社会凝聚力的行为感到担忧。无论这类行为源自国内还是海外，我国都会严正看待这些威胁。

新加坡拥有一系列应对这类威胁的法律工具，包括《维护种族和谐法令》《网络犯罪危害法令》以及《防止外来干预（对应措施）法令》。这些法令分别为非法行为划定明确界限、保护新加坡免受有害网络内容的侵害，以及遏制外部势力企图通过隐蔽或欺骗手法，影响或分裂我国社会的行为。这些法律使政府能够应对威胁我国种族和谐的问题，无论威胁源自何处。

政府会继续留意不断演变的威胁形势，确保我国的法律框架能持续有效地应对新出现的威胁。与此同时，维护种族和谐不能单靠立法。我们呼吁国人在接收信息时要明辨是非，拒绝接受不符合我国独特多元种族国情的海外种族论调。在维护建立在各族群之间相互尊重、信任和理解基础上的社会结构方面，我们每个人都责无旁贷。

内政部

社区合作及通讯司

传媒联络署司长

王秀华