据YouthTechSG《青年数码脉搏报告》，受访青年平均每天使用社交媒体4.9小时，其中近七成过去一个月曾遭遇网络伤害，包括沉迷社媒、恶性刷屏、网络霸凌，以及接触不当内容等。

无可否认，社媒已成为青少年生活的一部分。尽管网络风险不少，青少年也从中获得娱乐、社交机会，甚至归属感。近年来，多国陆续收紧青少年使用社媒的规定。澳大利亚已禁止16岁以下青少年使用社媒，印度尼西亚和马来西亚也相继推出相关限制。我国是否也应推出类似禁令？

青少年正处于敏感的成长阶段，重视同伴关系，害怕跟不上朋友，也担心错过网上热门话题。美国心理学家布雷姆提出的“心理抗拒理论”指出，当人们觉得自由受到限制时，往往会产生抗拒心理，甚至更想做被禁止的事。对于自主意识日渐增强的青少年来说，全面禁止社媒未必能让他们远离网络，反而可能促使他们绕过年龄限制，偷偷开设账号。这样一来，他们不仅没有学会如何安全使用社媒，一旦遇到网络霸凌、不当内容或网络诈骗，也可能因害怕被发现而不敢向父母或教师求助。因此，与其一味禁止，不如在适当监管下，让青少年逐步学习安全、理性地使用社媒。

我国计划明年初修法，加强对青少年使用社媒的保护。各平台除了须核查用户年龄，也必须默认关闭自动播放功能，并防止陌生人通过私信等方式，轻易接触未成年用户。这样的做法值得支持，因为它不是简单地把青少年挡在社媒门外，而是从网络环境本身着手，减少他们接触有害内容的机会。

尤其值得关注的是自动播放和内容推荐机制。青少年心智尚未成熟，对未知事物又充满好奇。当一个视频结束后，平台不断自动推送相似甚至更刺激的内容，他们很容易在不知不觉中越看越久，甚至接触到色情、暴力或其他不适合年龄的内容。因此，让平台承担更多责任，减少这类“被动接触”，比单纯要求青少年靠自制力抵抗诱惑更实际。

不过，法规只能筑起第一道防线，真正能够长期保护青少年的，还是他们自身的数码素养。学校和家长不能只告诉孩子“不要看”“不要用”，更应教会他们辨别信息真假、保护个人资料、应对网络霸凌、管理使用时间，并在遇到网络伤害时懂得主动求助。毕竟，我们不可能永远替孩子关上每一道门，更重要的是让他们知道，门打开以后该怎么走。

社媒本身并非洪水猛兽，关键在于青少年如何使用，以及我们为他们建立怎样的网络环境。与其一禁了之，不如由政府、平台、学校和家庭共同把关，让青少年在适当保护下逐步学习使用社媒。真正的保护，不是替孩子避开所有风险，而是让他们逐渐拥有辨别风险、应对风险和保护自己的能力。