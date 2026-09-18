谨答复《联合早报·交流站》于8月7日刊登的胡中桥读者投函《与球友分摊费用是否等同转售场地？》：

ActiveSG为会员提供方便及实惠的设施，我们的预订系统旨在确保设施得到公平使用。根据ActiveSG的使用条款，租用者不得转让、转售或转租所预订的场地的任何部分。无论是否从中牟利，此规定均适用。供居民日常使用的ActiveSG设施得到大量津贴，因此，个人预订的场地不应以收取费用为目的，提供或转让给他人。这有助于确保所有用户都能公平地使用这些设施。

新加坡体育理事会认识到，聊天群组和非正式社群可以聚集志同道合的人一起进行体育活动，朋友之间也可能希望分摊参与体育活动的费用。但我们经过调查后发现，在胡先生的个案中，确实存在违反ActiveSG使用条款的行为。

对于所有可能违反使用条款的事件，ActiveSG都会展开全面彻查，包括在采取任何行动前，给予有关租用者解释的机会。我们已就个案的调查结果答复胡先生，并会继续与他保持联系，解答他可能还有的任何疑问。

从更广泛的层面来看，体理会也留意到，有些群组会集中资源来提高抢到时段的概率，之后在二手市场上将这些预订时段转让给封闭群组。有些人可能抢订时段却没打算使用设施，而另一些人则可能在转让时段时收取费用。体理会会继续监督并对这类行为采取行动，以保障ActiveSG设施的公平使用。

在不断完善MyActiveSG+平台的同时，我们会评估社区需求，并探索各种途径，帮助更多新加坡人通过体育运动提升生活质量。

新加坡体育理事会

ActiveSG副司长

蔡依倩