有人把陈哲艺执导的《我们不是陌生人》形容为一封写给新加坡的情书。看完以后，我觉得这样的形容并不为过。在﻿157分钟的电影里，导演没有刻意用对白告诉观众什么是新加坡，而是把熟悉的食物、生活场景、城市的容貌，甚至国旗，都细腻地放进一个个画面里。在不经意间，我发现这部电影不只是讲述一个故事，也藏着许多值得思考的角度。﻿

其中一个细节让我特别留意。电影里几次出现人物对于称谓和代词的修正，从“我”、“你”、“他”、“她”到“我们”，看似只是字词上的变化，却反映了人与人关系的变化。﻿当我们说“我”和“你”、“他”和“她”时，彼此之间似乎还存在着界线；当不同的人能够成为“我们”，那道界线也就慢慢淡化了。﻿

这也让我想到《联合早报》最近一篇题为《黄循财总理促强化社群间互信 将所有国人视作“自己人”》的报道。黄循财总理谈到，﻿新加坡的早期移民，很自然地会依靠身边最亲近者，围绕着家乡、宗族、语言、种族或宗教组织来获得支持和安全感，但随着一代又一代人落地生根，人们的圈子扩大，学会与不同背景的人一起生活、工作和共创未来，形成更广泛的归属感和新加坡人的身份认同。这让我想起国家信约中的一句话：“不分种族、言语、宗教，团结一致。”﻿

生活在这座不大的岛屿上，我们拥有不同的种族、语言、宗教、文化和生活方式。我们不必完全相同，也不可能完全相同，但可以在不同之中彼此尊重、给予空间，并在需要的时候站在一起。﻿“和而不同”，或许就是我们共同生活的一种方式。﻿

电影里另一个让我感受到温度的地方，是人物表达关心的方式。﻿有人形容新加坡人看起来比较冷漠、不太亲切，也不习惯把关心直接说出口。但电影中的人物，却让我看到另一种表达。有人遇到问题时，不一定说很多话，而是用行动去解决；面对自己关心的人，也只是默默准备一份食物，或做一些看似微不足道的事情。﻿这些不张扬的举动，有一种熟悉的温暖。﻿

这样的场景，在我们的日常生活中其实并不陌生。在公共交通上，当乘客需要座位时，总会有人默默起身让座；邻里之间遇到困难，也有人主动伸出援手。有时候不需要一句话，只是一个眼神、一个动作，便把善意传递出去。﻿也许我们的关心不一定热烈，却常常藏在行动里。人与人之间的距离，有时并不是靠一句“我关心你”来缩短，而是在一个个微小的行动中，慢慢从“我”走向“我们”。﻿

电影散场时，我又想到片名《我们不是陌生人》。﻿一起看电影之前，我和身边的观众原本互不认识。我们来自不同的家庭，有不同的经历，也许散场以后再也不会见面。但在那157分钟里，我们一起看着同一部电影，也一起看见属于这座岛屿的生活。﻿电影结束后，我们各自离开，却好像不再只是陌生人：因为我们共同经历了一段记忆。

或许，这就是从“我”到“我们”最简单的距离。﻿我们生活在同一片土地上，也正是在这样的不同与相同之间，从“我”走向“我们”，逐渐成为彼此的“自己人”。