拜读了黄义强君与王顺明君近日在《联合早报·交流站》分别发表的《别让非全日制学生为难》和《或让终身学习者却步》两文。身为新加坡社科大学中文系的在籍学生，笔者对二人的见解深表认同与支持。

在过去三年的求学路上，笔者从未缺席任何一堂实体课或网课。因为笔者认为，良好的出席率，体现对师长以及自我的尊重。不过，笔者从未认为，自己有课必到的学习态度必须得到学校的认可。

笔者认为，学习是很个人的事情。有些学员不来上实体课，并不代表他们不用心或不积极。反过来说，出席者也未必个个都是抱着学习的心态而来。缺席固然不好，但出席也未必就代表学习效果良好。

新社科大是一所以人为本的开放大学，而中文系灵活的学习制度，恰恰满足许多成人教育的需求，也更贴近政府鼓励终身学习的方向。笔者今年56岁，依然怀抱求学的梦想。

早年因客观因素，笔者未能如愿继续学习中文；如今，随着制度的调整、环境的改善，我们这批追求华文学习的学子多了一个学习的窗口。笔者有同学年逾70岁，依然孜孜不倦地学习。正因为新社科大提供灵活的学习制度，他才能在兼顾儿孙与家庭的同时，继续追求求学的梦想。

但听闻新社科大将在来年调整学习制度，规定学员必须达到一定的出席率，否则成绩将因此受到影响。这对那些年过半百、上有老、下有小，却仍有心继续学业者而言，无疑是学习路上的一颗绊脚石。它阻碍的，可能不只是个人的学习动力，也会削弱成人继续进修的意愿。

若校方希望提高师生互动、提升教学成效，可建立更多元的课后讨论机制，加强教师与学员、学员与学员之间的交流。这样既可提高参与度，也可避免有心求学者因身体、家庭、事业与学业上的困难而却步。

笔者觉得，有心学习，又能出席课堂的学员固然很好，但不能因此否定那些有心学习，却无法出席实体课或网课的学员。校方可以在不采取硬性点名方式的情况下，给予出席率较高的学生适当奖励，但不应因此将出席率较低的学生视为学习态度不佳，并进一步影响他们的成绩。

笔者认为，校方的出发点是好的，但是，也得综合各方面的问题，审慎斟酌处理。毕竟，兼读学生求学本就困难重重，若再加入硬性规定，那可谓雪上加霜。