建国一代为新加坡的繁荣奉献一生，因此，建国一代配套的推出，正是国家对他们付出的敬意与肯定。职总平价超市作为重要零售商，为建国一代提供3%的折扣，原本是这份敬意的延伸，也体现企业的社会担当。然而，近期关于折扣领取方式的调整，却让这份善意在落实过程中显得不够周全。

笔者今年89岁，因行动不便，平日多由佣人代为购物，过去只须出示建国一代卡便可享受3%的折扣。如今，这一便利不复存在。新规定要求持卡人必须亲自到场，否则须提交医生开具的行动不便证明。对于一位近九旬、本就出行困难的老人而言，仅仅为了购买日用品，还得费力去取得一张“证明”，这无疑是在已不便的生活中，额外增加负担。

我理解超市为防止优惠被滥用而加强管理的初衷，但任何政策的执行都应有温度，尤其是在面对建国一代这样的群体时。他们最需要的是社会的信任与体谅，而不是冷冰冰的规则和额外的负担。要求一位高龄老人为享有应有的折扣而来回奔波，或为开一张证明而耗费时间与精力，这是在消磨建国一代应得的尊重，也与政府关怀老人、肯定建国一代贡献的精神背道而驰。

建国一代的贡献，不应被一纸“证明”所衡量，也不应被繁琐的规则所消解。职总平价超市向来致力帮助国人减轻生活负担，我恳请管理方重新审视这一规定，为行动不便的建国一代提供更人性化的替代方案。例如，恢复凭卡代购的做法，或设立简单登记机制，允许家属或照护者代为购物，让这些为国家付出一生的长者，能真正有尊严地安享晚年。