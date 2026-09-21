看到一名年轻人在泰拳比赛后重伤，心里真的非常难过。

据报道，9月12日在新加坡国家体育场举行的泰拳慈善赛发生一起严重事故。一名参赛者受伤后接受现场医疗救治，并被送往陈笃生医院，目前情况危急。新加坡泰拳总会已表明会展开正式检讨，警方也正在调查。

我非常希望这名年轻人能够挺过这一关，也希望他的家人能够得到最大的支持与力量。但这件事也值得我们认真思考：泰拳训练与正式比赛，是否应被区别看待？

泰拳可以是一项很好的运动。训练能够增强体能、纪律、反应能力和意志力，也能够让一个人变得更强壮、更自律。可是，训练和比赛并不是一回事。训练可以侧重健身、技术、体能和自我保护；正式对抗赛则不同，双方会持续发生身体碰撞，也存在头部受击的风险。

拳、肘、膝、腿等攻击动作都可能造成严重伤害。即使运动员经过训练，比赛有规则、裁判、护具和医疗人员，也不能因此认为风险可被完全消除。

事实上，新加坡过去也曾发生过泰拳比赛后死亡的案例。2017年，帕迪（Pradip Subramanian）在泰拳比赛后倒下，之后死亡；法医调查认为，他的死亡与此前未被发现的心脏疾病有关。专家当时也指出，泰拳属于心血管风险和身体碰撞风险都较高的运动。

所以，真正应讨论的，也许不是“年轻人到底该不该打泰拳”，而是：一个以健身、慈善或兴趣为名举办的赛事，在让年轻人走上擂台之前，相关安全措施是否还有进一步加强的空间？这包括参赛者的健康筛查、比赛级别与配对、裁判及时终止比赛的标准、现场医疗支援、自动体外除颤器及急救设备、头部受击后的观察程序，以及运动员是否真正了解自己所承担的风险。

与此同时，我们也应重新思考社会对“勇敢”和“拼搏”的定义。当一个运动员已明显受到重击，身体出现异常，却仍然因为“不认输”“不能退”“一定要撑下去”而继续比赛，这究竟是在展现体育精神，还是在把生命置于不必要的危险之中？

观众的呐喊可以很热烈，比赛气氛可以充满激情，但运动员的生命永远应该比一场比赛的胜负更加重要。

我并不是反对泰拳，也不是反对年轻人运动。恰恰相反，我希望泰拳能够成为一项真正让人强身健体、培养纪律和自信的运动。如果一个人喜欢泰拳，可以训练，可以练习技术，可以进行体能训练，也可以通过安全、循序渐进的方式挑战自己。但当训练变成正式的高强度对抗比赛时，我们就应诚实地告诉年轻人和他们的父母：这不只是健身运动，也是一项存在真实伤害风险的竞技活动。

希望有关单位能够认真检讨这次事件，也希望未来所有类似赛事，都能够把运动员的安全放在最前面。

一场比赛可以取消，一场胜负可以重新来过，但一个年轻人的生命，只有一次。愿这名年轻人能够平安度过这一关，也愿他的家人有力量继续走下去。