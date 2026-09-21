国人对于明年收紧的“驾驶者赏罚记分制”议论纷纷，尤其是吊销驾驶执照的门槛，将从累积24分降至18分，吊销期限也将延长，更引起不少驾驶者关注。

另一方面，国会于8月4日三读通过《公路交通（杂项修正）法案》，今后驾驶者在车辆行驶期间手持手机即属违法。不少人感到费解：为什么手机放在挡风玻璃支架上查看导航可以，拿在手上却不可以？其实，两者最大的分别并非手机在哪里，而是驾驶者是否有分心和车子失控的风险。驾车本就须打起十二分精神，路况瞬息万变，再谨慎也无法完全避免意外。驾驶途中，驾驶者难免要查看导航、留意后视镜和侧视镜转换车道、与乘客交谈，甚至操作冷气、收音机等车内设备。这些举动都会分散注意力，只是风险相对较低。

然而，一只手握着方向盘，另一只手拿着手机操作或阅读信息，情况就截然不同。不但驾驶姿势受影响，视线和注意力也会明显分散，遇上突发情况时，反应时间可能会慢那关键的一两秒，而这一两秒，就足以决定生死。因此，当局修改法令，目的并非刻意刁难驾驶者，而是希望减少人为因素造成的交通意外。

除了避免分心驾驶，驾驶者的精神和情绪状态同样不可忽视。睡眠不足、精神疲惫，或因与人争执而情绪激动，都不适宜驾驶。两年前淡滨尼发生的致命车祸，就是肇祸司机疑因“路怒”情绪作祟，危险切线，以高达134公里的时速违规闯红灯，最终酿成2死8伤的悲剧。

交通法令愈趋严格，并不是为了增加罚单，而是希望减少悲剧。驾驶执照不仅是一张证件，更是一份责任。每个驾驶者若能少一点分心，多一点耐心；少一点侥幸，多一点自律，相信道路就会更安全，大家都能平安出门，安心回家。