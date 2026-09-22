《联合早报》5月31日报道，黄循财总理在全国家庭节宣布启动“智慧用屏，从小开始”全国运动，旨在为数码时代建立新的社会规范，同家长、学校和社区团体合作，协助孩童和青少年从小培养更健康的数码习惯。

本地研究显示，幼儿如果面对屏幕的时间过长，出现与自闭症相关症状的概率更高，尤其是涉及社交能力的症状。因此，面对现今数码原生代的问题，我认为政府的做法是明智之举。我想借此机会谈谈科技对青少年的利与弊。

首先，我认为科技可以提高学习效率，让学习过程更便利有效。学生可以借助教育部推出的学生学习平台辅助学习。平台的资料完善、内容丰富，甚至包括互动功能，能提升学习体验。不仅如此，平台上还有“教育部图书馆”和“自适应学习系统”，能让学生根据自己的进度与深度调整学习方式。能力比较强的学生可以通过“教育部图书馆”来学高年级的内容，增长知识；进度较慢的学生则可以一步一步地学习，不必担心自己跟不上课程。教师也可以在平台上发布作业，让学生自行完成，而且由电脑自动批改并当场提供反馈，让教师能把时间放在设计课程、辅导学生等活动。这能帮助学生对学习产生兴趣，把他们的心态从“学习无趣又痛苦”转为“学习好玩又容易”。一旦学生确立正确的态度，他们就不会排斥学习，而是会利用科技辅助学习。

其次，青少年可以利用科技和数码应用培养良好的饮食与生活习惯。健康应用，如健康365，为青少年提供个性化的健身计划、饮食建议以及心理健康指导，让青少年养成正确的健身与饮食方式。有了科技的辅助，年轻人便会意识到养成好习惯并非想象中那么困难。智能手表也可以帮助青少年建立有规律的生活，准确地知道每日的平均睡眠时间、心率、呼吸率，以了解具体的健康状况，时刻提醒他们保持健康的身体。

科技虽给青少年带来不少便利，但所产生的危害也不胜枚举。社交媒体往往展现他人的理想生活和外貌标准，很多青少年看到后，便自暴自弃，产生“我就是没用”的心理，影响精神健康与心理发展。有些青少年的自尊心也会降低，开始质疑自己，逐渐变得焦虑，甚至造成抑郁等精神问题。青少年一旦误入歧途，便很难自拔，需要长时间的辅导才能重返正轨。一项Meta内部研究显示，那些表明经常因Instagram而对自己的身材感到自卑的青少年，比那些没有这种感觉的青少年，更常接触到“与饮食失调相关的内容”。这明显反映出社媒使青少年开始对自己存有疑虑，自信也逐渐下降的问题。

归根结底，科技是一把双刃剑：它能让青少年开拓视野、丰富生活，也能造成危害。政府、家长、学校等利益相关方应多管齐下，监管青少年使用科技的方式，确保他们不会大量观看不良内容，好让他们能在童年与青春时期，度过快乐的时光，保障身心健康。