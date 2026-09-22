在新加坡，许多家庭因生活忙碌，无暇兼顾家务、煮饭、照顾孩子及年长的父母，因此选择聘请女佣帮忙。

有些雇主非常尊重女佣，把她们当作家人对待；然而，也有人认为女佣不过是工人，何必以礼待之。我曾看过一个采访，一名女佣含泪诉说，她跟着雇主一家外出用晚餐，雇主叫她在餐厅外等候，然后一家人开开心心进去吃饭。我也看过一个视频，记录雇主为女佣庆祝生日，让她感动不已。

我的叔公由于独自一人居住，还得坐轮椅，需要有人照顾，所以聘请一名女佣。每逢佳节，我们都会见到他和女佣一同出席家庭聚会。我的家人会热情地请女佣与我们一起吃饭，对她非常友善。女佣虽然身形娇小，却能独自把我的叔公从轮椅抱到椅子上，还能熟练地操作轮椅。她长时间悉心照顾我的叔公，因此我们全家都把她当作家人。

有人会说：“女佣不过是打工的。” 但是，女佣离开自己的家乡和亲人，独自来到陌生的地方，本就不易。更何况，她们的工作性质不同于一般的办公室职员，不仅要完成家务，还要照顾雇主的孩子或家中的长者。她们没有固定的上下班时间，孩子哭闹或长辈需要帮助时，她们往往是第一个起身照顾他们的人。

因此，我们应当感恩，而不是亏待女佣。她们不只是在打一份工，而是把我们的家人当作自己的家人来守护，用真心和耐心让我们的家更温暖、更安心。这份超越金钱的付出，值得我们用尊重和善待来回报。