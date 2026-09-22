“低头族”一词曾多用于形容年轻人，但在当今的新加坡，这一现象正逐渐延伸至年长群体。无论是在餐桌上刷手机，还是在聚会中沉默滑屏，离不开手机的不再只是年轻一代，父母甚至祖辈也日益常见。这一变化不仅源于科技的普及，也反映数码社会对各年龄层的深层影响。

不可否认，智能手机为长者带来诸多便利。在高度数码化的环境中，从预约医疗、缴费到获取资讯，手机几乎成为日常生活的必需工具。对许多年长者而言，学会使用手机不仅有助于提升生活质量，也是避免在快速变化的社会被边缘化的一种方式。同时，线上娱乐与学习资源的丰富，也让他们的生活更加充实。

然而，当手机使用从“需要”转向“依赖”，问题便逐渐显现。退休后空闲时间增加，人际互动减少，使手机成为填补时间的主要工具。短视频、直播等内容以即时反馈吸引注意，让人不知不觉投入大量时间。久而久之，手机不再只是工具，而成为情感寄托。这种现象也与平台机制密切相关。算法不断推送符合用户偏好的内容，形成持续强化的吸引循环。对于数码经验较少的长者而言，更容易沉迷其中而不自知。这不仅是自制力问题，也反映科技设计对行为的潜移默化影响。

随之而来的，是健康与社交方面的隐忧。长时间使用手机容易导致视力疲劳、睡眠质量下降及身体不适，这些影响在长者身上尤为明显。同时，当线上娱乐占据生活重心，面对面交流减少，家庭关系也可能变得疏离。科技在连接人与世界的同时，也可能拉开人与人之间的距离。此外，长者在网络环境中的脆弱性同样不容忽视。他们更容易轻信虚假信息或落入诈骗陷阱，一旦频繁接触网络，这类风险便被放大。过度依赖手机不仅影响身心健康，也可能削弱判断力，带来安全隐患。

值得反思的是，社会对青少年沉迷手机的问题高度关注，并采取一定措施加以干预，但对长者类似情况的讨论却相对不足。“网瘾老人”并非个别现象，而是数码时代下的新挑战。关键不在于减少科技使用，而在于建立更健康的使用方式。一方面，应增加社区活动和线下参与机会，让长者在现实生活中获得更多陪伴；另一方面，也须加强数码素养教育，帮助他们更理性地使用科技。

对于新加坡而言，这尤为重要。在推进“智慧国”的同时，必须确保科技服务于人，而非反过来影响健康与人际关系。如何在便利与节制之间取得平衡，让长者既不被时代抛下，也不被屏幕困住，是亟待面对的重要课题。

作者是新加坡科技与设计大学学生