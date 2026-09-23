谨答复《联合早报·交流站》于9月15日、9月17日和9月19日分别刊登的黄义强读者投函《别让非全日制学生为难》、王顺明读者投函《新社科大新规或让终身学习者却步》，以及黄军才读者投函《莫让出席率成为学习枷锁》：

我们感谢黄义强先生、王顺明先生和黄军才先生用心提出意见。三位说得对：终身学习必须配合不同的人生节奏；一项要支持学习的规定，不应变成学习的阻碍；讲公平，也要顾及学生各自面对的不同情况。三位同学都在新加坡社科大学求学并完成学业，关心成人学生的学习节奏，也担心新安排会削弱学生与学校之间的信任。这些意见，我们都十分重视。

其实，关于课堂参与的要求并不适用于所有课程的统一出席政策，学生亦不被要求每堂课均须出席。要求仅适用于课堂参与是既定学习目标中不可或缺的一部分的课程。对于以独立学习为主而设置的课程，则不包含课堂参与这一考核内容。

出勤情况本身并不占课程成绩的15%。在设有相关要求的课程中，出席率和参与质量合计至少占总成绩的15%。学生的参与情况是根据课程评分标准，就他们的参与的实质内容与质量评估，而非仅仅考量发言频率。根据课程设计，参与活动可采取多种形式，包括课堂或在线讨论、小组合作、同伴反馈以及反思活动等。

学生通常只须出席至少60%的预定课时，而不是每节课都要求出席，并且不须要为每次缺席作出解释。我们理解同学的担忧，轮班工作、出差、照顾家人、回营受训甚至生病，都可能令他们无法上课。其他合理原因，也会按个案处理。

新社科大有超过一半学生是在职人士，要兼顾学业、工作和家庭责任，并非易事。这些保障和灵活安排，就是考虑到这些现实，尤其是时间安排较难自主的学生。学生也可选择到校上课或线上上课。

我们推行这项要求，是希望学生通过和他人互动，把知识学得更深。在人工智能（AI）越来越普遍的今天，知识和学习资源更容易找到，大家可以自学。这样一来，大学学习中人与人互动的部分就更加重要。当学生和同学交流并验证想法、面对挑战、从不同角度看问题，就会学得更深。在新社科大，这一点特别有意义，因为我们的课堂有年轻学生，也有不同专业和人生经验的工作人士。在这类重视互动的课程里，参与本身就是学习的一部分。这些经历也能帮助学生培养好奇心、同理心、判断力和团队合作。

王先生提到，即使缺课，学生也会通过观看课程录像、请教教师等方式努力跟上学习进度。这份自主学习的精神值得肯定。正如几位读者所提到的，终身学习须要配合不同的人生节奏，而这种自主学习精神，也与部分课程中强调的讨论与协作相辅相成。

学校理解学生的担忧，也重视他们所分享的看法。课堂参与的安排旨在鼓励有意义的学习参与，同时避免因正当的工作、家庭或个人情况而影响出席的学生，受到不公平对待。我们未来也会继续听取学生意见，进一步做好沟通，让相关安排更加清晰，并珍惜几位读者以及许多校友对新社科大的信任。

新加坡社科大学

助理副校长

谢明福副教授