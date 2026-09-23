新加坡是个多元种族的国家，种族间的包容、了解和体谅，至关重要。基于此，各团体组织不遗余力地展开各种活动，并鼓励全民参与。

欣闻新加坡海南会馆、琼州天后宫、种族和谐圈联办“月满狮城·四海同辉”跨宗教中秋庆祝活动，并邀请文化、社区与青年部兼人力部政务部长、东南区市长迪内希担任主宾。这项活动意义重大，是一次促进种族和谐，展现社会团结的盛会。

这也是一个创举，更何况中秋节本就有同欢共庆的深远意义。通过品尝月饼、饮清茶、提灯笼的传统活动，可加强喜庆的气氛。

再说，各组织在举办节日庆典活动，如新年元旦、华人新年、端午节、中秋节、开斋节、屠妖节、圣诞节时，都可通过公开邀请或发函的方式，诚邀其他族群的国人出席。通过实体活动和深入浅出的讲解，让参与者对各族节日的习俗，有更深入的认识。只有在彼此了解、相互交流之后，才能有进一步的合作和交往，促进社会的和谐共处。

其三，各会馆组织在举办文化节或美食节时，也应邀请其他种族参与，舌尖上的美味，最能打动人心。不同籍贯的美食，不但能让人了解本族的文化根源，美味的烹调传承，也能让不同籍贯的人士相互欣赏。对其他种族来说，也是一大体验，可减少不同种族间的误解和隔阂。这对于我国的多元化社会有莫大的裨益。

其四，圣诞节的灯饰布置；小印度街头巷尾的屠妖节花串；芽笼士乃开斋节的绚丽灯饰、人群熙来攘往的喧闹夜市；哈芝节的宰羊分享习俗；牛车水农历新年的灯笼祝福语、即使不买也要来逛逛的年货市场。这些多姿多彩的各族节日活动，感染人心的氛围，都能促进对友族文化和习俗的认识，也为我国社会和谐与凝聚力的培养注入动力。

总之，民安则国强。国家安定繁荣，才能吸引外资与旅客，在世界舞台上编写华美的篇章。