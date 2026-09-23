谨答复《联合早报·交流站》于9月17日刊登的冯崇流读者投函《求救按钮不能只是摆设》：

我们感谢冯先生针对近期武吉巴督社区关爱组屋（Harmony Village@Bukit Batok）一名住户遭遇紧急事故所提供的反馈。

我们深知，这对该住户及她的家属而言，是一次痛苦的经历。我们同意，当住户寻求紧急援助时，警报系统和响应流程理应正常运作，以便居民能及时获得援助。

先锋保健集团（Vanguard Healthcare）负责为Harmony Village@Bukit Batok的居民，提供24小时的紧急援助服务。事件发生后，我们一直在彻查该住户发出紧急呼救时的具体情况，以及随后的响应过程。

我们与紧急呼叫按钮的供应商的初步调查，发现一个技术问题，这可能导致该特定呼叫按钮的求助信号，未能成功发送给先锋保健集团的工作人员。在接到邻居的通知后，工作人员立即赶到现场提供援助，并按照既定程序，呼叫新加坡民防部队的救护车，同时通知她的家属。

作为防范措施，我们事后已对Harmony Village的所有紧急呼叫按钮进行检查，并加强工作人员的响应流程，包括在住户无法通过紧急呼叫按钮沟通时，应采取的妥善应对措施。

我们正与该住户及她的家属保持联系，并会继续为他们提供必要的支持。

我们高度重视保障居民安全的责任，并将汲取此次事件的教训，继续完善我们的系统与流程。

先锋保健集团私人有限公司

社区护理服务代理总监

曾治铨