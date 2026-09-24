中秋节，华人说到月圆，常会想到团圆。但在现代城市里，住得近，并不等于彼此相熟。我们共享一栋楼、一条街、一个社区，却未必共享多少生活。如何让陌生人之间多一点连接，是城市生活中一个很实际的问题。

前些时候，我在武吉巴督参加“声·生不息”社区音乐会。发起人庄杰希望把这个公益项目做满100场，让专业音乐免费走进不同社区，那晚已经是第五场。听到“100场”，我想到一个很有趣的多音字：乐。

《孟子》记载，齐宣王谈自己喜欢音乐，孟子问他：“独乐乐，与人乐乐，孰乐？”又问：“与少乐乐，与众乐乐，孰乐？”齐宣王的回答都是后者。两千多年过去，“与众乐乐”仍然值得深思。

音乐的特别之处，也许正在这里。一群原本不认识的人，在同一个时刻听一首歌，遇到熟悉的旋律再跟着唱几句，便有了一点共同的经历。一首歌的时间不会很长，却足以让一个晚上与平常有所不同。

《礼记》说：“乐者，天地之和也。”古人很早就把“乐”与“和”放在一起思考。这里的“和”并非整齐划一，而是差异之间的协调。不同的声音各有位置，又能彼此相应。

放在新加坡，这一点尤其耐人寻味。我们的社区本来就是多元的，不同年龄、语言、文化和宗教背景的人生活在一起。平日各有各的生活，一场社区音乐会却提供一个机会，让他们因为音乐聚到同一个空间里。

那晚有几首熟悉的歌曲，庄杰邀请台下观众一起唱。原本安静坐着的人渐渐加入，现场气氛很快热络起来。他也提到，今后的场次希望给社区居民更多参与机会。

既然要走进不同社区，也许每到一个地方，都可以多听一点那里的故事。住了几十年的老人有他的记忆，年轻家庭有自己的生活，也可能有人一直喜欢唱歌，却从未想过会在家门口的舞台上唱给邻居听。若这些人和故事慢慢进入节目，100场走下来，留下的或许也是一份新加坡社区的声音记录。

这样的尝试，与新加坡近年对音乐、健康和福祉的研究颇有呼应。音乐能为社区做些什么，因此不只是感性的想象，也成为可以观察和研究的课题。

中秋时，人们抬头看的是同一轮月亮。月亮不要求赏月的人拥有相同背景，音乐似乎也有这种能力：在一个晚上，让原本陌生的人共享几分钟的声音。

“月”“乐”“悦”三个字在特定读音下完全同音，也让我有了一点联想。月圆让人念及团聚，“乐”让人有机会相遇，而“悦”，或许就发生在这些微小的共同经验中。

庄杰说，要把“声·生不息”做满100场。第五场之后，后面还有95场。若有一天走到第100场，人们记得的不只是专业音乐演出曾经来到自己的社区，也记得某个晚上，邻居坐在一起，陌生人跟着同一首歌唱过几句；《孟子》所说的“众乐乐”，也就在今天的新加坡有了新的回声。