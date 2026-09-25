得知牛车水不再像往年一样，为主街道布置灯饰，难免有些失望。虽不是每年都去牛车水看灯饰，但那毕竟是本地中秋庆祝活动中一道固定而亮丽的风景。牛车水的中秋灯饰和庆祝活动始于24年前，至今已形成传统，既承载着民众的期待，也是商家吸引客流的利器。

筹委会取消灯饰的理由是，其他地区如滨海湾和裕廊湖也有庆祝活动和灯饰。言下之意似乎是，牛车水难以做出特色和差异化，没必要“陪跑”。我认为，多地推出不同的中秋灯饰和庆祝活动，是我国重视传统节日，增强民间凝聚力的表现。在某种程度上，民众都有点“喜新厌旧”；如果每年都是一模一样的款式，毫无新意，的确会降低大众的兴趣和关注度。多地同时举办中秋庆祝活动，固然有分散人流之虞，但牛车水依然可以别出心裁，推陈出新，不必因此而自废武功。

看得出，筹委会也有一番良苦用心，取消大型灯饰，改办社区庆祝活动，希望吸引民众亲手在灯笼上写下祝福，提升参与感。依我看，若能在往年大型灯饰的基础上融入社区活动，双管齐下，定能将中秋氛围推向高潮。

上周末，我游览裕廊湖花园的中秋灯会。现场播放的中英文流行歌曲固然悦耳动听，却鲜少有与中秋节相关的曲目；至少在我在场期间，所听到的大多如此，略感遗憾。在音乐的助兴下，现场人头攒动，极具节奏感的音乐对带动现场气氛很有效。可爱的玉兔造型深受孩童喜爱，许多家庭扶老携幼前来，其乐融融。取材自《白蛇传》的灯饰造型美轮美奂，拍照或合影者众多，不仅赏心悦目，也是让年轻人了解文化传统和经典传说的绝佳契机。小游戏和零食摊位前更是排起长龙，热闹非凡。我不由得想：要是牛车水也像往年一样设立大型灯饰，也会是这么一派热闹欢腾的景象吧？

希望来年能看到流光溢彩的中秋灯饰回归牛车水，让男女老少得以沉浸于浓厚的节日氛围中。