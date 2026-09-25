国家公园局和市镇理事会消灭乌鸦的方法，除了直接枪杀和用笼子捕捉外，就是捣毁乌鸦的巢和修剪它们喜欢栖息的树。但这些法子用了好多年，各有各的局限。总体来说，灭鸦工作成效并不理想，需要改进。

改进的方法之一是欲擒故纵。野生乌鸦的平均寿命约13年。 从产卵、孵化到幼鸟能够独立活动，需近两个月。这是乌鸦繁殖过程中的弱点，也就是说我们有两个月的时间去找它的源头。我们可以在一定数量的被捕乌鸦身上安装微型电子追踪器再释放，找出它们的巢或栖息处后，才进一步规划如何以更高效、更安全的方法控制或消灭它们，不要一口气把捕到的乌鸦全数消灭。

如果能找到乌鸦的巢，把鸟蛋或雏鸟拿走就好，无需捣毁鸟巢，让它继续被原来的或新来的乌鸦利用，省了再花人力物力去找。只要鸟巢还在，工作人员只须每个月查看一次，如有鸟蛋便取走，就可很好地控制乌鸦的数量。

要是追踪器发现乌鸦栖息的树，是在远离人们居住和活动的地方，就可视情况选择射杀，或在树上安装喷管，在它们夜里栖息时喷药一举消灭。

如果靠近组屋的树木有乌鸦栖息，通常市镇会在收到投诉后会派人修剪，虽然这些树会很快长出新的枝叶，乌鸦会再回来栖息，但好处是修剪后的树冠会变小，树身也会矮很多。如果乌鸦夜里再来栖息，可考虑用无人机或高吊臂从上方撒网，将它们一网打尽。