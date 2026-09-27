从9月23日起，新加坡公共巴士乘客若做出一些滋扰他人的行为，例如大声播放音频、把脚放在座位上、乱丢垃圾、饮食等，可被视为违例，最高可被罚款500元。较严重的行为，例如在巴士转换站或总站阻碍通行、危及他人安全，或弄脏公共交通设施等，最高罚款可达5000元。

看到这个消息，我第一时间想到的不是“500元贵不贵”，而是一个更简单的问题：我们从什么时候开始，须要靠罚款，才能提醒自己应尊重别人？

每天乘坐巴士的人很多，而巴士车厢空间有限，一个人的行为，很容易影响其他乘客。例如，有人把手机声量开得很大，自己听得开心，旁边的人却被迫“陪听”；有人把脚放在座位上，下一名乘客只能另找座位。

这些事情看起来都不大，却会一点一点影响大家对公共空间的感受。我相信，很多时候做出这些行为的人，并不一定认为自己在做什么严重的错事。他可能只是觉得“巴士又不是我家的”。问题就在这里。公共空间不是没有主人的空间，而是大家都有一份责任的空间。

我认为，制定明确的规则并不是坏事。公共交通工具属于大家共同使用的空间，当劝导无法改变行为时，法律提供最后一道防线，也保障其他乘客的权益。但我也觉得，罚款应是最后一道防线。如果一个人因为害怕500元罚款，才不把脚放在座位上、不乱扔垃圾、不大声外放手机声音，但他并没有明白公交的公共性质。若没有执法人员在旁边，他是不是又会故态复萌？

真正理想的公交环境不应该是人人都担心自己会不会被罚，而是大家都知道：它是共享空间，我的方便不能建立在别人的不舒服之上。小时候，大人常常教我们一句很简单的话：“自己的东西自己收好，不要影响别人。”很多生活习惯，就是这样一点一点养成的。

一辆巴士可能只有几十分钟的车程，却是一个小小的公共社会。我们在里面学会排队、让座、降低音量、不阻挡通道，也学会考虑坐在旁边的陌生人。这些看似微不足道的行为，都是城市生活中很重要的一部分。

当然，新的规定也须要有合理的执法尺度。陆路交通管理局已说明，在处理巴士上的滋扰行为时，会考虑实际情况并保持公平，尤其是涉及身体或精神健康状况的乘客。巴士车长也不会获授权直接发出违例通知，以免影响驾驶安全，有关执法工作将由获授权的公交人员负责。法律须要有明确的界线，但公共管理也须要理解现实中的不同情况。不是每一个看起来违规的行为，背后都有相同的原因。因此，规则要有，提醒要有，教育也要有，最后才是处罚。

500元可以让一个人记住一次教训，但公德心才能让一个人长期改变自己的行为。我们当然希望新的规定能够减少巴士上的滋扰行为，让公交变得更安全、更舒适，也希望它能够成为一次社会教育的机会，让大家重新想一想：当我们坐上巴士时，除了买一张车票，是不是也承担着一点维护公共空间的责任？

巴士每天载着我们去不同的地方，希望我们下车时，不只是到达自己的目的地，也能把对别人的体谅带进车厢里。如果500元罚款能够让公共巴士变得更有秩序，这是规则发挥作用；如果有一天，即使没有罚款，我们也会自觉这样做，那才是真正的公德心。