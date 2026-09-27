人力部于今年8月28日宣布，从12月1日起，雇主必须为户外工作者提供热应激培训，设置靠近工作地点的清凉饮用水供应点，提供紧急降温用品，以及适合炎热天气的服装。相关部门可提前至少四天预测热浪来袭，并启动全岛超过300个降温中心。

这些措施十分必要。不过，对户外工作者来说，最关键的时刻往往不是在降温中心，而是在工作现场。当身体已出现头晕、恶心、异常疲倦或意识不清等警讯时，他是否知道应该向谁报告？主管能否立即调整工作或让他休息？他又会不会担心停下来会拖慢进度，增加同事负担，甚至被误以为偷懒？

现有规定已要求雇主监测暑热压力指数，安排饮水和遮阴休息，让新进或久休复工人员逐步适应高温，并制定紧急应变计划。暑热压力指数达到32摄氏度时，从事重体力工作的员工，每小时至少应休息10分钟；达到33摄氏度以上，最低休息时间增至15分钟。制度写得清楚，不等于现场人员在压力下自然会正确执行。

从培训和现场运作的经验看，程序要真正发挥作用，除了告诉员工有哪些风险，也必须让他们实际练习如何报告，由谁决定暂停，以及发生异常时如何启动降温和医疗援助。

每天开工前的说明不必很长，却应交代当天的热应激状态、饮水地点、休息安排和通报负责人。培训也可以加入简短情境练习，让员工辨认同事出现反应迟缓或步伐不稳时应该怎么做，而不只是听完讲解便签名确认。主管则可记录气温变化、休息调整和异常情况，及时改善安排。更重要的是，机构应明确说明，员工合理报告身体不适，不会被视为不合作，也不会影响工作评估。

当然，不同行业的环境、劳动强度和人力安排各有差异，不能用同一温度规定所有工作全面停止。较实际的做法是根据热应激状态、工作强度和个人健康风险分级应对。

防暑措施是否有效，不能只看饮用水和冰袋是否备齐。真正可靠的制度，是让员工在身体倒下之前，知道自己可以开口，也真的敢停下来。