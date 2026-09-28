教育是一场长跑，父母的眼光有多远，孩子成长的天地就有多宽。比孩子成绩更重要的，是家长的定力。面对小六会考，须要做好心理建设的不仅是孩子，还有家长。

考试只有短短几天，教育却是一场漫长的修行。作为家长，我们需要的，不仅是陪孩子走过眼前的考试，更要拥有一份长远的教育规划。

第一，观念。活到老学到老，学习是一辈子的事，不是一场考试的事，小六会考是孩子人生必经阶段。真正的教育，是让孩子在离开考场之后，依然保有学习的热情。

第二，定位。认清现实，才能放下不必要的焦虑。孩子的成绩大致处于哪个区间，结合预考成绩基本可以判断，既不要盲目乐观，也不必过度悲观。

第三，尊重。尊重努力，也尊重可能出现的结果。每一份努力都会留下痕迹，每一个结果也都有其因。教育不仅是教会孩子争取成功，也要教会孩子如何面对不如意。

第四，等待。不是每一份努力都能立刻得到回报，也不是每一次付出都能换来掌声。人生不如意事十之八九。我们要让孩子明白：即使暂时看不到结果，也要相信坚持的意义。让勇敢在内心滋长，让等待成为一种力量。

第五，理解。成长从来不是一场速度竞赛。接受孩子的慢与迟钝，就像牵一只蜗牛去散步。或许，我们无法让蜗牛加快脚步，却能在陪伴它前行的过程中，看见沿途被忽略的风景。慢慢走，也能找到前进的节奏。

第六，取舍。有时候，放弃也是一种智慧。人生有得必有失，塞翁失马焉知非福。例如，即使孩子获得直接收生计划的录取机会，我们也须要认真思考：这所学校是否真正适合孩子？这条道路是否符合孩子未来的发展方向？家长要有争取机会的勇气，也要有放弃机会的智慧。

第七，信任。十年树木，百年树人，要相信孩子终将找到自己的定位，一时成败不能定终身。父母能够给予孩子最珍贵的礼物，不是替他们安排好每一步，而是在他们迷茫时给予支持，在他们失意时给予鼓励，在他们成功时提醒他们保持谦逊。一时的成败，不能定义一生的价值。

以上不是鸡汤，是我的肺腑之言，身为一位妈妈，我的孩子曾在小六会考中失利，后来在O水准会考中逆风翻盘，因此我非常明白坚持对家长和孩子的意义。

愿所有参加小六会考的孩子，都能带着勇气走进考场，带着自信走向未来。也愿每一位家长，都能在这场考试中修炼出一份从容与笃定。最后想说：低谷时不慌，高峰时不飘，眼光放长远。祝福所有的孩子！