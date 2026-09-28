与张泽光医师结缘，始于《联合早报·交流站》今春刊登的一篇投函，内容是有关张医师治愈三叉神经痛病患的经历。我到大众医院淡滨尼分院后，见到长得令人惊讶的候诊队伍，于是也加入其中，耐心等待叫号。

初见张医师，只觉他慈眉善目，温文尔雅，却又红光满面，看起来与年近古稀之人颇有距离。中医论诊，“望闻问切”四诊缺一不可，尤其是初诊，张医师更是无微不至。他不仅愿意倾听，也细心询问，还会要求病患行走、活动，以便观察体态与动作。他耐心听取病患细述病因，既往就诊经历，内心疑虑与担忧；即使是一些假设性的判断或看似闲谈的内容，他也都一一耐心聆听。随后他作出判断，选择最合适、最有效的治疗方式，如开方、针灸、推拿、按摩等，往往有事半功倍之效。在接受针灸的过程中，他有时还会向我讲解穴位和经络走向，补充一些相关知识，增强我对中医的信心和理解；有时也会配合理疗灯或电针等方式，以加强疗效。

6号诊室位于走廊尽头，对面的7号、8号诊室因夜间没有门诊，也被暂时扩充为他的诊疗空间。诊室里还有一些年轻的中医学生，名为助手，实为临床实习生，是未来中医的接班人。他们个个谦卑有礼、尊师重道，为诊室增添书卷气。张医师耐心为他们指点迷津，除了引经据典，也会当场说明其中道理，使学生如醍醐灌顶，茅塞顿开。有现成的器材、真实的病例，以及愿意躬身施教的资深老师，师生之间交流顺畅。学生也常常互相求证，对照网络资料或笔记，十分认真。他们各司其职，轮流更换岗位，都积极投入，诊室气氛热闹而有序。更重要的是，张医师认真履行督导职责，确保一切尽在可控之中；同时也为病患提供高效、对症的服务。

作为病患，处在如此温暖、贴心周到的环境中，我顿时增强不少信心，对康复的未来充满期待，不再悲观失意。更可贵的是，我看到大众医院为栽培未来中医人才所付出的努力与苦心；这些默默无闻的耕耘，为中医界作出很大的贡献。感谢张医师，也感谢大众医院。