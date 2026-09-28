我最近参加由新加坡社科大学与新加坡宗乡会馆联合总会合作举办的“生成式人工智能应用”课程。这项社团培训计划自2025年7月开办以来已满一周年，共推出五门课程。

我认为这是一项有意义且值得推广的培训计划。首先，它有助于提升宗乡会馆的整体能力，为学员提供学习机会，协助大家掌握新知识、新技能，并提升组织管理能力，以适应不断变化的社会发展。这些课程内容涵盖活动管理、财务管理、生成式人工智能、接班人规划及义工管理等多个重要课题，内容具实用价值。以我参加的课程为例，所学知识不仅有助于管理会馆事务，也能够应用于工作和日常生活，获益良多。

其次，这项计划促进宗乡会馆之间的交流与合作。来自不同宗乡会馆的学员齐聚一堂，彼此分享经验、交流心得，并探讨如何优化会馆的管理与运作，这个课程确实是个良好的学习与交流平台。

第三，这项计划加强宗乡会馆与宗乡总会之间的联系。我所参加的每一门课程，宗乡总会管理层都积极参与，与学员进行深入交流，聆听各会馆的意见与建议。这不仅拉近彼此的距离，也促进各会馆之间的互动、合作与凝聚力。

我希望更多宗乡会馆积极参与这项培训计划，以继续提升组织能力，加强会馆之间的交流与联系。课程更设有专业证书制度，鼓励学员持续学习，培育更多具备现代管理能力的社团领导人才。展望未来，我希望有关单位能够进一步推出培训课程，继续提升宗乡会馆的整体能力。与此同时，也希望本地华族宗乡团体有机会与其他族群的团体和社区组织共同学习与交流，透过跨文化的学习平台，促进多元经验与观点的交流。