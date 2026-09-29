根据交通警局数据，2025年的致命意外达147起，致伤意外达7560起，较2024年的139起和7053起上升，显示道路安全问题不容忽视。

除了公路事故，人行道上的脚踏车超速也令人担忧。一些骑士高速骑行，又不响铃，行人往往来不及反应；有时人们刚走出电梯，脚踏车就从眼前掠过，十分危险。一旦发生碰撞，可能造成骨折、流血、脑震荡，甚至危及生命；若受害者是老人、儿童或孕妇，后果更严重。

当然，责任不全在骑士。有些行人边走边看手机，或戴降噪耳机，忽略周围情况。此外，诸多脚踏车骑士是送餐员，他们的职业需求和平台机制，让他们得在短时间内把食物送到顾客家门口。但送餐员也必须在送食物和他人安全之间取得平衡，不能忽略大家的共同福祉。

希望有关政府机构可以加大执法力度，取缔违规超速的骑士，增强社会安全感和保护居民。

综上所述，维持人行道安全是全体社会的责任。行人必须对周围环境保持警觉；骑士须在拥挤的人行道上放慢速度，让行人有时间反应。大家携手合作，才能共同打造安全的环境。如果共享空间让位于效率，承担后果的最终是全体居民。