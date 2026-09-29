一辆巴士里，几十名陌生人共享狭小空间：有人赶着上班，有人想休息，也有人只希望安静地坐完这一趟车。公共交通属于所有人，个人行为一旦影响周围乘客，就不再只是自己的事。从9月23日起，新加坡加强对巴士不当行为的监管，意义不只是增加罚款，而是重新划清公共空间里个人自由与他人权益的界线。

一些乘客也许认为外放手机声音、把脚搁在座位上、在车厢内饮食只是小事，但当一个人的“小事”造成噪音、卫生问题或他人不便时，它就已经成为公共问题。巴士不是私人客厅，乘客不能因为自己觉得无所谓，就要求别人接受同样的行为。

因此，有必要确立明确的行为规范。不过，法律可以划出底线，却不能单独培养公德心。如果乘客只是因为害怕被罚才守规矩，一旦没有执法人员在场，坏习惯仍可能回来。真正值得追求的，是让“不要影响别人”成为乘车时的基本意识，而不是把每一趟巴士都变成一场执法检查。

这也说明，执法方式须要拿捏分寸。巴士车长的主要责任是安全驾驶，不宜让他们同时承担执法工作。由获授权人员处理涉嫌违规个案，可以让驾驶与秩序管理各有清楚职责。对于一般轻微行为，可先提醒，再处理；面对屡劝不听或明显影响他人安全的情况，则应让处罚发挥作用。这样的处理，比动辄重罚更容易获得公众理解。

我尤其认为，新规保留对特殊情况酌情处理的空间十分重要。公共法规必须一致，但“一致”不代表“机械”。如果涉及身体或心理健康状况的乘客，执法人员仍应根据实际情况判断。维护秩序与保持同理心并不矛盾，成熟的公共管理应同时做到这两点。

说到底，公交文明不能完全依靠罚款。政府能够制定规则，营运者能够执行规范，但每天坐在巴士上的，仍是普通乘客。如果每个人都把“不要给别人添麻烦”当成乘车原则，许多行为根本不须要等到法律介入。

新规真正值得观察的，不是罚款数字有多高，而是它能否建立更稳固的公共意识。巴士空间不属于任何一个人，是我们共同使用的地方；懂得为陌生人多留一点空间，就是城市文明最实际的表现。

作者是新加坡科技与设计大学学生