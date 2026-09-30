日前，社会及家庭发展部推出风险研判与前线响应单位（SAFER），通过整合不同政府机构的相关资料，协助儿童保护工作者更早发现潜在风险。这项新措施值得关注，因为它回应儿童保护工作长期面对的一个难题：当风险信号分散在不同机构，在不同时间出现时，谁能把这些信息串联起来？

去年的江雨惠（洋名梅根）案件便凸显这个问题。事后检视发现，孩子的伤势、退学以及家属报警等信息，曾分别出现在不同机构的工作系统中，却因没有及时形成完整的风险警示而让人抱憾。SAFER正是针对这样的信息断裂而设立：整合中央肃毒局、警方及社会及家庭发展部等资料，重点识别涉及7岁以下儿童及家庭的风险。

SAFER投入运作首两个月，就从约600个案例中识别出70个须要跟进的案例，其中68个是已有记录，但因家庭情况出现新变化而须要重新检讨安全计划的个案。这个结果说明，数据整合的价值不只是提前预警，更在于让原本已经接受服务的家庭，在风险变化时能够被重新看见。

然而，SAFER真正值得关注的，并不是风险算法能否“预测”儿童风险，而是数据预警、专业判断与联合行动之间如何配合。数据能够帮助工作人员发现风险信号，却不能独立回答这个孩子或家庭究竟发生了什么。

因此，SAFER是专业人员的辅助系统，而不是自动作出决定的系统。社会及家庭发展部也强调，SAFER不会取代前线人员的专业判断；相关警示须由受训人员核实资料，了解个案情况后，再决定是否采取行动。

保护服务处接获SAFER通报后，须在三个工作日内进行风险筛查，搜集资料，并决定由哪个机构跟进；如果出现迫切的安全疑虑，则须迅速采取行动。换言之，数据预警已进入儿童保护专业人员的判断和行动流程，真正转化为对儿童的保护。

与此同时，在人工智能时代，任何数据整合也必须有清晰边界。风险提示不是事实认定，更不应成为给家庭贴上“高风险”标签的唯一依据。儿童和家庭资料属于高度敏感资料，因此资料的使用范围、接触权限、后续处理和人工复核，都须要持续受到严格的制度保障。

SAFER的意义在于科技能够协助提早发现风险，而不是让算法替代专业人员的判断。儿童保护的最后一道防线，始终是能够看见儿童、理解家庭，并在关键时刻作出专业判断的人。