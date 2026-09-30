这个月初，我带孩子到纳福城的义顺图书馆借阅书籍。一到那里，就看见馆外排起人龙。原来图书馆正在举办活动：会员只要借阅至少四本书，就能参加转轮盘游戏，还有机会赢取小礼品。我们借完书后也凑个热闹，孩子兴奋地转着轮盘，赢得好几样纪念品，再加上手中的一袋书，真的是满载而归。

为了鼓励儿童阅读，图书馆确实花了不少心思。孩子最喜欢的，就是收集“书虫”（Book Bugs）闪卡。借阅书籍可以累积积分，再用积分换取抽闪卡的机会。为了多抽几张闪卡，孩子会主动多借几本书，回家后阅读的时间也在不知不觉中变长了。一个小小的奖励，就这样成为孩子亲近书本的动力。

这也让我想起美国儿童文学学者毕晓普（Rudine Sims Bishop）提出的“镜子、窗户与滑动玻璃门”理论。毕晓普长年研究并倡导多元文化儿童文学，强调孩子应该有机会在书中看见自己的文化与生活，也能接触和理解不同族群、文化与背景的世界。她把书比喻成一面镜子，让我们从中看见自己；一扇窗，让我们看见别人的世界；也是一扇滑动玻璃门，让我们通过想象走进他人的世界，体验自己未曾经历的人生。

我们每个人能够亲身经历的人和事毕竟有限，而阅读却能拓宽生命的边界。它让我们接触不同的人物、文化与处境，也让我们学习理解：别人可能拥有与自己不同的想法、情绪与观点。因此，阅读不只是语言的学习，也是认识自己、理解他人和认识世界的一种方式。

在资讯与科技迅速发展的年代，我们每天接触大量即时而碎片化的信息，能够静下心来阅读、思考和专注，反而变得更加珍贵。培养阅读习惯，不只是为了让孩子“多读几本书”，更希望他们在快速变化的世界里，依然保有静心思考的能力，以及对世界持续探索的好奇心。

国家图书馆管理局通过各种有趣而用心的方式，为国人创造一次又一次走近书本的理由，让阅读自然地融入日常生活。孩子今天或许为了多抽一张“书虫”闪卡而多借一本书；但愿有一天，当闪卡和奖品都不再重要时，他们依然愿意主动拿起一本书。

因为真正值得培养的，不只是借书的习惯，而是一生阅读的习惯。