谨答复《联合早报·交流站》于9月26日刊登的洪定贤读者投函《改进消灭乌鸦方法》：

我们感谢洪先生的反馈。

为防治家鸦（house crow）等外来入侵鸟类，国家公园局采取全面和科学的方法，核心策略包括控制食物来源、破坏筑巢机会，以及减少种群数量。

我们多管齐下的乌鸦管控措施包括：通过诱捕和移除乌鸦巢，直接控制种群数量，减少食物来源，改造栖息地，开展研究以了解乌鸦生态习性，以及积极取缔非法喂鸟行为。

公园局密切追踪乌鸦筑巢的热点地区，并定期在这些地点移除乌鸦巢。这些年来，公园局不断加大防治乌鸦的力度。2025年，公园局在全岛移除近9000个乌鸦巢，远高于2021年的600多个。公园局诱捕并移除的乌鸦数量，也从2021年的1800多只，激增至2025年的1万3000多只。

为加强防治成效，公园局于今年恢复射杀乌鸦的行动，并已在全岛各地逐步展开。

配合科学防治方法，公园局于2025年启动一项研究，利用蓝牙追踪器追踪乌鸦在新加坡的活动轨迹。假以时日，收集到的数据将让我们进一步了解乌鸦的栖息模式与觅食行为，为我们的乌鸦防治工作提供参考。

管控乌鸦数量也是一项跨部门的工作。公园局与相关机构及市镇理事会合作，妥善处理食肆和垃圾中心的厨余，并指示市镇会定期修剪树木，以阻止乌鸦栖息，并移除树上的乌鸦巢。

由于我们采取的措施非常广泛，各项措施见效所需的时间也不尽相同。然而，这些措施相辅相成，缺一不可，共同推动乌鸦数量逐步且持久地下降。

公众不喂食乌鸦并妥善处理食物残渣，可减少乌鸦数量的增长。根据《野生动物法令》，喂食野生动物的初犯者，可被罚款最高1万元；重犯者可被罚款最高2万元，或监禁最长12个月，或两者兼施。

国家公园局

野生动物管理与外展处长

苏泽斌