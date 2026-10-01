不久前，几名早报读者针对一名西医诊所业者反对将中医纳入“健康SG”一事发表看法，其中有中医师，也有家庭医生。

我不是医学专业人士，没有资格就医疗体系或医学理论发表专业意见。我只是一名普通病人。对病人来说，疗效往往是最直接、最实际的考量。

我曾因坐骨神经痛、脚底骨刺、耳鸣、皮肤发痒等问题，分别寻求中西医治疗。结果，坐骨神经痛和脚底骨刺，是通过服用煎煮的中药逐渐痊愈；耳鸣则是在中医师教导穴位推按的方法后不药而愈；皮肤发痒也在服用中药，并以清水清洗患处后得到缓解。当然，我也相信，调整饮食和生活习惯，对改善各种病痛同样有帮助。

此后，每当身体出现不适，我往往会先到西医诊所看诊，取得病假单，然后再去看中医。原因很简单：目前本地不承认中医师的病假单。后来我发现，身边也有不少朋友采用同样的做法。我们都期盼有一天，不必为了取得病假单而额外到西医诊所求诊。同时，我也希望日后在符合相关规定的情况下，保健储蓄也能用于受认可的中医治疗，让病人在选择适合自己的治疗方式时，减轻一些经济负担。

我的老母亲也曾受益于中医治疗。她患肺结核多年，但不具传染性，须要定期到医院复诊。每次复诊，医生都会开给她多种西药。后来，她因咳嗽严重，请医生多开一些咳嗽药水，好让晚上不至于咳得难以入睡，但医生提醒她，咳嗽药水只能适量服用。

后来，母亲因腰腿疼痛，一度无法下床。我带她去看中医，每周接受一次针灸，同时服用中药。大约两三个月后，她的腰腿疼痛逐渐改善，长期困扰她的咳嗽也有所缓解。半年后回医院复诊时，就连医生也感到惊讶：母亲已不再需要喝咳嗽药水。

如今，我在没有明显不适时也会看中医，希望通过中医调理身体，达到“治未病”的目的。

我举这些例子，纯粹是从一个病人的亲身感受出发，并非要证明中医一定比西医好。不同疾病、不同病人的情况各异，适合的治疗方式也可能不同。对我而言，中医和西医各有作用，病人也应有选择的空间。

有些病人更重视医学数据，有些病人则更看重亲身体验和疗效。其实，凡事不妨保持开放态度，不必一味坚持己见。对病人来说，能够找到适合自己的治疗方式，减轻病痛，恢复健康，才是最重要的。毕竟，病人的亲身感受不应被忽视。