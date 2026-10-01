我居住的后港第460座至第468座组屋区，最近进行建屋发展局的家居改进计划。承包商在短短10天内，为我家完成两间厕所的翻新，并更换大门的木门和铁门。亲身经历这次工程，让我感受到施工团队的效率与专业，也想借此向建屋局、承包商，以及辛勤工作的工人表达谢意。

这是我第一次经历组屋家居改进工程。开工之前，心里难免忐忑：只有10天，真的能把这么多工作做好吗？两间厕所要拆除旧设施，再重新施工，家人的日常生活也会受到影响，难免担心工程进度与品质能否兼顾。

随着工程展开，我逐渐放下疑虑。每天都有不同工种的专业技工到场，各项工作有条不紊地推进。从拆除、砌筑、防水、铺砖，到安装马桶、洗脸盆和厕所门，每一道工序都有要求，不能因为空间小就省略细节。看着工人按部就班完成任务，我才体会到，短短10天的背后，是各工种之间紧密的协调与配合。

这次经历也让我更留意那些平日容易被忽略的外籍工人。他们在有限的空间里，面对闷热、灰尘和繁重的体力劳动，认真做好手上的工作。他们离乡背井，凭自己的劳动挣钱、养家，也为新加坡的建设付出汗水。

我们每天使用的住房和公共设施，都离不开建筑工人的努力。他们是建筑行业不可或缺的一分子，理应得到尊重与体谅。对居民而言，一间翻新后的厕所，意味着更舒适的生活；对工人而言，这份成果则凝聚实实在在的劳动。

我也感谢承包商团队有序、安全地推进工程，以及建屋局人员为改善老旧组屋居住条件所付出的努力。家居改进计划与居民的日常生活息息相关，施工期间虽有不便，但看到家中设施焕然一新，心里更多的是安心与感激。

从开工前的担心，到完工后的满意，这10天让我对家居改进计划有了更深的认识。谨向每一个参与工程的工作人员道一声：辛苦了，谢谢你们，让我们住得更舒适。