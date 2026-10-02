我是居住在马里士他路一带的居民，每天驾车途经该路段，在此想反映一个长期困扰驾驶者的交通问题，请有关当局重视。

马里士他路通往中央高速公路市区方向入口的一段，目前部分路段划为单黄线，意味着在非星期日及公共假日的早上7时至晚上7时之间禁止停车。该路段不仅设有两个巴士站，并紧邻中央高速公路入口，车流量极大。据我日常观察，不少驾驶者似乎不够了解单黄线的时段限制，或为图方便，仍在该路段违规停车，甚至停在双黄线路段。每当有车辆停靠，后方车流被迫频繁变道，在早晚高峰时段造成连锁拥堵。更关键的是，周末往往也是该路段车流较繁忙的时段。若有车辆长时间停靠，同样会挤压通行空间。

附近有不少新组屋落成，相信会增加该路段的交通压力。新增居民所带来的车流量，势必让原本已不堪重负的路段雪上加霜。若不及时采取更严格的管制措施，拥堵情况只会进一步恶化。

我认为，将相关路段改为双黄线是较为合理的解决方案。双黄线的管制更为清晰严格，全天禁止停车，能有效杜绝因违规停车而引发的突发性拥堵。对于两个巴士站所在的区域，双黄线也能更好地保障巴士进出站顺畅，避免私家车占用巴士站前后空间，间接提升公共交通的运行效率。同时，周边也有足够的组屋停车场可供使用。

中央高速公路入口的通行效率，直接影响主干道的整体车流。马里士他路作为一条主要道路，拥堵不仅影响沿线居民，也会波及通过中央高速公路进入市区的通勤者。请陆路交通管理局实地评估该路段的交通状况，将相关路段改为双黄线，以改善日益严重的拥堵问题。