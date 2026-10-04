一名28岁的年轻女子获得新加坡管理大学工商管理硕士（MBA）课程录取，却发现摆在自己面前的，除了录取通知书，还有一张超过8万元的学费账单。于是，她想到一个颇具时代感的办法——上网寻找赞助者。

她希望有人资助她的学费，而自己则以企业销售、市场拓展、战略合作和客户关系管理等方面的能力作为回报。消息传开后，争议随之而来。有人认为，敢于追求目标、主动寻找资源并没有什么不好；也有人疑惑，攻读MBA毕竟是个人选择，是否有必要把学费问题摆到公众面前。

她想读MBA，那是她的梦想；上网找赞助，是她能想到的方法。申请奖学金、办理教育贷款、寻求公司赞助，甚至公开募资，这些都无可厚非。她选择以自己的专业能力作为交换条件，也算是一种尝试。只是，有没有人或公司愿意为她的“价值”买单，才是真正的问题。

毕竟，一个已经有工作经验，也具备专业技能的人，理应为自己的人生选择承担相应成本。如果目标是攻读MBA，常见的路径包括申请奖学金、教育贷款，寻找雇主赞助，或是先工作几年，把学费存够。公开以“价值交换”的方式寻找赞助，也许是一条更快的路。

有意思的是，她并不是单纯开口说“请给我8万元”，而是提出以自己的专业能力作为回报。这个想法其实很符合现代网络文化：我有技能，你有资源，大家可以各取所需。把自己的价值摆出来，是在争取机会，但如果认定别人就应该为这个价值买单，那就另当别论了。

她说了一句很励志的话：“除了金钱，没有任何事情能阻止我展翅高飞。”听起来很漂亮，但换一个角度看，金钱究竟是梦想的障碍，还是实现梦想本来就必须支付的成本？如果这个选择本身就很贵，那就应该老老实实面对它的价格。

她后来承认，自己当初没有充分考虑公开提出这个金额，会给别人带来什么感受，面对批评时也有些急于辩解。她用“too entitled”形容当时的自己，意思是自己当时有些把别人的帮助视为理所当然。她也表明，寻求赞助本身并没有错，只是自己处理这件事的方式并不理想。

社交媒体时代，表达梦想，寻找资源，都比过去容易得多。一则贴文发出去，就可能遇上愿意帮忙的人。过去，一个人要靠人脉、机构甚至中间人才能找到机会；现在，可以直接把自己的需求放到公众面前。这当然是一种便利。只是，把“我想要”说出口容易，“我愿意为它付出什么”却是另一回事。

梦想可以很大，年轻人也应该有追梦的勇气，可以大胆做自己的选择，但也得有勇气承担选择带来的代价。若有人愿意为你的梦想提供一把梯子，那是幸运；若没有人愿意，也不代表这个世界亏欠你一个机会。